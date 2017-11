Međutim, poseban utisak ostavila je slika posle meča, na kojoj selektor Jane Anderson čisti đubre u svlačionici, jer mu je disciplina na prvom mestu.

– Za mene, sve to ima veze sa poštovanjem. To je naša ideja, zezaćemo se međusobno, ali ne želim da bilo ko kupi naše đubre. To je veoma važna vrednost koju želim da svaki od mojih igrača poseduje – rekao je Andreson.

Ryssland! Vi kommer och städar nästa sommar! pic.twitter.com/tInflDTOqW — Daniel Ekvall (@daniel_ekvall) November 13, 2017



