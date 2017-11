CRNO-BELI U DRUGOM POLUVREMENU PREGAZILI RAD Đukić: Mučili smo se, a onda smo pronašli put do gola

"Najbitnije je da smo prošli dalje. Odlično je bilo drugo poluvreme, u prvom smo se namučili, nismo uspeli da pronađemo put do gola, da pronadjemo pas. Imali smo jalovu dominaciju, nismo uspeli da stvorimo šanse. U drugom poluvremenu je bilo mnogo jasnije, tečnije smo igrali i plod toga su tri gola", rekao je Djukić novinarima posle utakmice.



Fudbaleri Partizana plasirali su se u četvrtfinale Kupa, pošto su na svom terenu pobedili Rad sa 3:0. Dvostruki strelac bio je Zoran Tošić, u 61. i 68. minutu, a gol posle loba postigao je Marko Janković u 80. minutu. Jedan od najboljih igrača Partizana Tošić neće moći zbog suspenzije da igra u četvrtak protiv Jang Bojsa, u utakmici u kojoj bi se crno-beli pobedom plasirali u drugu fazu Lige Evropa.



"On je za nas veoma bitan igrač, to je pokazao. Bio je aktivan, tokom cele utakmice je pokušavao. U drugom delu je postigao dva gola. Ali, koga nema bez njega se može i mora. Prelep i važan gol postigao je i Janković. To je važno za samopouzdanje, veoma je važno da napadači daju golove. Idemo u Ivanjicu u prvenstvu sa odličnim rezultatom i samopouzdanjem", naveo je trener srpskog šampiona.



Trener Rada Sladjan Nikolić rekao je da je Partizan zasluženo pobedio, a da je zadovoljan igrom svoje ekipe do primljenog gola.



"Čestitam Partizanu i od srca mu želim sve najbolje, u prvenstvu i Kupu, ali i u najažnijoj utakmici protiv Jang Bojsa. Zadovoljan sam kako smo igrali, pogotovo prvo poluvreme, 55 i 60 minuta, a onda se desila naša stara boljka, pad posle prvog gola. Uzrok takve naše igre je i ulazak dvojice igrača Partizana, Saleta Ilića, koji je odigrao bez greške i Leandra Tavambe, jednog od najboljih špiceva u našoj zemlji", naveo je Nikolić.



Njegova ekipa imala je dobru priliku u prvom poluvremenu, ali je Nebojša Marinković u 24. minutu pogodio stativu.



"Možda bi bilo drugačije to prvo poluvreme, ali sigurno da bi nam do kraja bilo vrlo teško da se izborimo", rekao je Nikolić.

kurir.rs / Beta

foto: Dado Đilas

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Šta se dešava u Partizanu? Treba li Nikolić da ostane?

Kurir

Autor: Kurir