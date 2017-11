(KURIR TV, UŽIVO) PENAL, CRVENI KARTON I GOLOVI: Crvena zvezda - Rad (3:1)

Drugo poluvreme

46. minut - Utakmica je nastavljena

Drugo poluvreme

45+1. minut - Kraj prvog poluvremena

41. minut - GOOOOOOL 3:1 Lutovac! Odlična kontra Rada sa igračem manje

34. minut - Boaći je bio u prilici da postigne i treći gol, ali se okliznuo u trenutku kada je želeo da šutira ka golu

31. minut - Solidan pokušaj Gobeljića, ali lopta odlazi pored gola

26. minut - GOOOOOOOOOOL 3:0, Boaći Kontra Zvezdde i lagana realizacija Boaćija

20. minut - GOOOOOOL 2:0, Boaći! Rutinski je napadač Zvezde izveo penal i pogodio

18. minut - Penal za Zvezdu i crveni karton za Ajkovića. Jedan fudbaler Rada je vukao fudbalera Zvezde u kaznenom prostoru, a sudija Piper je pokazao na jedanaesterac

18. minut - Boaći je probao, nešto izvan šesnaesterca, ali je Dejanović dobro intervenisao

16 minut - Kontranapad Rada, ali je Borjan bio brži od Lutovca

14. minut - Solidan pokušaj Kange. Lopta je otišla preko gola

10. minut - Domaći tim i dalje ima posed lopte, ali bez šansi za gol

4. minut - GOOOOL 1:0 - Pešić! Rodić je probio po strani, uposluio Pešića, kome nije bilo teško da postigne 15 golo ove sezone

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

Sastavi



CRVENA ZVEZDA - RAD

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Petar Piper

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić - Gobeljić, Donald, Kanga, Rodić - Milić, Pešić, Boaći

RAD: Dejanović - Ljubinković, Denić, Lutovac, Petrović, Tanasijević, Šipčić, Vico, Milošev, Zonjić, Ajković.

Tok meča

Biće to duel timova sa potpuno različitim ambicijama, a pogled na tabelu jasno govori kolika je razlika u kvalitetu dva tima.

Ekipa Crvene zvezde je sezonu započela jako uspešno i nakon šesnaest odigranih susreta na svom kontu ima četrnaest pobeda, uz jedan remi i jedan poraz. U prethodnom kolu crveno-beli su na stadionu ’’Čair’’savladali ekipu Radničkog rezultatom 0:4. Sa 43 osvojena bodova trenutno zauzimaju 1.mesto na superligaškoj tabeli. Komšije ’’građevinari’’ ove sezone igraju dosta slabo i nakon šesnaest odigranih kola na svom kontu imaju samo tri pobede, uz dva remija i čak jedanaest poraza. Ipak, u prethodnom kolu ekipa Rada je na svom terenu uspela da savlada ekipu Napretka, a rezultat je bio 1:0. Sa 11 osvojenih bodova ekipa sa Banjice trenutno zauzima pretposlednje 15.mesto na superligaškoj tabeli.

Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a meč na Banjici završen je pobedom crveno-belih rezultatom 0:2(0:1). Strelci su na tom susretu bili Demjan Le Talek i Aleksandar Pešić. Ako posmatramo rezultate prethodnih 39 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 1996-2017) crveno-beli su bili daleko uspešniji sa 32 pobede, uz šest remija i samo jedan poraz. Jedini trijumf ’’građevinari’’ su ostvarili u okviru Kupa Srbije u sezoni 2014/15, a nakon toga Crvena zvezda je ostvarila sedam uzastopnih pobeda uz gol razliku 16:2.



U taboru domaćina vlada odlično raspoloženje nakon još jedne uspešno preskočene prepreke u Kupu Srbije, ali i oprez pred važan duel sa ’’građevinarima’’. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je istakao da je najvažnija uvek prva naredna utakmica:

’’Ništa nije vrednije od utakmice sa Radom. Igrači su toga svesni, samo o tome razmišljaju. To nam je najvažnija utakmica, ima vremena do one posle. U fudbalu je uvek najvažnija ona sledeća. Možemo da pričamo o nekoj utakmici samo ako je kraj sezone, finale. U ovom trenutku je jedini ispravni način da se razmišlja samo o Radu. Svako drugačije razmišljanje nije dobro. Rad je pokazao zavidan nivo kvaliteta. Oni imaju svoju politiku i uvek su opredeljeni na njihovu omladinsku školu. Dosta igrača je poteklo odande koji danas predstavljaju velike igrače u Evropi. Njima normalno pomažu iskusni igrači iz Srbije i povratnici iz inostranstva. Vodi ih Slađan Nikolić, koji je dugo godina tamo i to se vidi po njihovoj igri i filozofiji. Utakmica neće biti nimalo laka, kao što nijedna nije laka. Bez preterivanja i kurtoazije, radi se o dobrom klubu koji zna šta hoće. Treba da budemo apsolutno koncentrisani na tu utakmicu. Interesuje nas samo Rad.

On se potom osvrnuo i na trenutnu kadrovsku situaciju istakavši da nema nikakvih problema:

’’Nekih kadrovskih problema za sada nemamo. Priključili se Radonjić i Krstičić. Nadam se da su okej. Posle treninga ćemo videti na koje igrače možemo da računamo za sutra.’’



Gosti u ovaj meč ulaze svesni da je Crvena zvezda apsolutni favorit, ali i sa velikom željom da naprave iznenađenje. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba

’’građevinara’’ Slađan Nikolić koji je istakao da će njegova ekipa dati sve od sebe protiv trenutno najbolje ekipe u Srbiji:

’’Znamo protiv koga igramo. Igramo protiv trenutno najbolje ekipe u Srbiji, koja igra fenomenalno, koja ima dvadesetak izvanrednih igrača, dobar stručni štab. Veliki su favoriti u sutrašnjoj utakmici, ali mi ćemo izaći na teren da se borimo, da damo svoj maksimum i da se nadamo povoljnom rezultatu. Da li ćemo uspeti u tome, videćemo sutra. Ponavljam, Zvezda je favorit, ali se nadam da moji igrači mogu da pruže dobru partiju kao što pružili protiv Partizana do šezdesetog minuta. Probaćemo da iznenadimo velikog favorita.’’

On je potom istakao da su susreti u Kupu Srbije sa Partizanom i ovaj prvenstveni sa Crvenom zvezdom nakon samo tri dana prilika da mladi igrači pokažu svoj kvalitet:

’’Jeste težak raspored, ali ne možemo da biramo. Lepo je kad igrate protiv Partizana i Zvezde, jer je to dokaz da smo tu gde jesmo, da smo u Super ligi. To je uspeh za nas i prilika da mladi igrači pokažu svoj kvalitet.’’

Prisutnima se obratio i prvotimac banjičkog superligaša Strahinja Tanasijević koji je istakao da njegova može da ostvari pozitivan rezultat, ukoliko ponovi igru iz prvog poluvremena meča sa Partizanom:

’’Zvezda je ozbiljna ekipa, ali mi ne treba da gledamo njih, treba da gledamo sebe, da pokušamo da odigramo čvrsto

i da ponovimo prvo poluvreme kao protiv Partizana i mislim da možemo da ostvarimo pozitivan rezultat.’’

