VEROVALI ILI NE, IMA NEŠTO ČIME MILOJEVIĆ NIJE ZADOVOLJAN: Evo šta je rekao trener Crvene zvezde posle razbijanja Rada

"Bili smo raspoloženi. Pokušavam da kroz rotacije razigravam neke igrače. Generalno sam zadovoljan, osim jednog perioda pri kraju prvog poluvremena, kada nisam bio načinom i odnosom prema samoj igri", rekao je Milojević novinarima posle utakmice.

Zvezda je pobedila Rad sa 6:1 u 17. kolu Super lige Srbije.

"Rad je izuzetno dobra ekipa. Slađan Nikolić je dosta dobro poznaje, odrastao je na Banjici, dobro radi posao i sve to lepo izgleda. Mladi, poletni igrači. Želim im sve najbolje. Rad apsolutno zaslužuje da igra u Super ligi", kazao je Milojević.

On je naveo da je sada cilj da se ekipa odmori "koliko može" za četvrtak i utakmicu protiv BATE Borisova u Ligi Evropa.

Crveno-beli su kao i nedavno protiv Borca u Kupu igrali u promenjenoj formaciji u odnosu na prethodni deo sezone.

"Nije to psihološka igra. Pokušavamo da budemo različiti, to volim i igrači to dobro shvataju. Prihvataju moje zamisli. Imamo i mnogo mladih i pokušavamo na sve načine da dodjemo do naše igre i filozofije. Koji je sistem, videćemo, neka bude malo iznenadjenje", rekao je Milojević.

Trener Rada Sladjan Nikolić rekao je da je Zvezda zaslužila pobedu.

"Čim su dali toliko golova, sigurno da su zaslužili pobedu. Mogu da budem zadovoljan mojom ekipom jer su to mladi igrači koji su igrali korektno, dali su maksimum i celu utakmicu su praktično imali igrača manje", rekao je Nikolić.

On nije želeo da komentariše isključenje njegovog igrača Srdjana Ajkovića u prvom poluvremenu.

"Rekao je da ništa nije uradio i iskreno mu verujem, ali je to sada nebitno. Meni je veliki problem što on neće moći da igra protiv Lučana. Želimo da u preostalih pet kola jesenjeg dela uzmemo što više bodova. Cilj je da ostanemo superligaši i sledeće sezone igramo sa Zvezdom i Partizanom", kazao je Nikolić.

(Beta, Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir