BOAĆI SVE OBJASNIO: Evo šta najbolji strelac Zvezde kaže o golovima, Pešiću, Milojeviću i BATE Borisovu

Crvena zvezda je danas na svom terenu pobedila Rad sa 6:1 u 17. kolu Super lige Srbije, a četiri pogotka od tih šest postigao je upravo Boaći.

"Zahvaljujem se Bogu što nam je dao snage da ostvarimo ovakvu pobedu i osvojimo nova tri boda, to je najvažnije za mene u ovom trenutku. Fantastičan je osećaj postići četiri pogotka na jednoj utakmici i sve ih posvećujem Bogu. Želeo sam da dam bar još jedan. Što više dajem golove, to ih više želim, gladan sam uspeha", rekao je Boaći za klupski sajt.

Istakao je da se ne takmiči sa saigračima ko će postići više golova i da u svlačionici vlada jedinstvo.

"Pešić mi je odlično asistirao kod gola, on je sjajan igrač i mnogo mi je drago što je on postigao dva gola. Ne takmičimo se ko će postići više golova, ne opterećujemo se brojkama. Nakon svakog meča zahvalim svojim saigračima, svi smo zajedno zaslužni za svaku pobedu. Kod nas u svlačionici vladaju jedinstvo i ljubav, to stvara tim. U ekipi u kojoj nema ljubavi nikada ne možete da nadjete fantastičnog igrača", kazao je Boaći.

Crvena zvezda je prva na tabeli Super lige Srbije sa 46. bodova, sedam više od drugoplasiranog Partizana, koji ima utakmicu manje.

Narednu utakmicu ekipa Crvene zvezde igraće na gostovanju protiv BATE Borisova u petom kolu Grupe H Liga Evrope. ; Boaći je rekao da ne misli da će ta utakmica biti odlučujuća, već je svaki meč podjednako važan.

"Naš trener je pravi borac i pobednik. On veruje u nas u svakom trenutku i uči nas da svakoj utakmici pristupamo na isti način. Zato ne mislim da nas očekuje odlučujuća utakmica u Belorusiji, za našu ekipu svaki susret je podjednako važan. Danas smo ostvarili fantastičnu pobedu i planiramo da na isti način igramo i meč u Ligi Evrope. Moramo da budemo fokusirani i odlučni, da damo sve od sebe i da slušamo šta trener traži od nas. Onda nam je uspeh zagarantovan", kazao je on.

Ekipa Crvene zvezde je u Ligi Evrope na drugom mestu Grupe H sa pet bodova, dok je BATE treći sa četiri.

