DAJTE KRV I NAPUNITE STADION: Dve molbe Marka Jankovića Grobarima pred Jang Bojs!

Dvostruki strelac bio je Marko Janković, koji je postigao golove u devetom i 37. minutu.



Partizan je ostvario 13. prvenstvenu pobedu i drugi je na tabeli sa 42 boda, četiri manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok Javor, koji je pretrpeo 12. poraz, zauzima 14. mesto na tabeli sa 11 bodova.

- Drago mi je da sam nastavio niz,nadam se da moźe i u četvrtak-kroz osmeh kaže Janković.

- Najvaźnije je da mi dobijamo,a ko je strelac manje je vaźno.

Mirno i bez tenzije crno-beli su poveli,a i priveli utakmicu kraju?

- Odavno nismo mirnije odigrali i pametnije,upravo onako kako smo priželjkivali. Teren je bio loš i razlog više za slavlje je što nismo utrošili toliko snage jer smo došli do dva gola realativno rano.

Šta je razlog ovakvom pristupu igre ,pametnom i mirnom,kako kaźeš?Šta se promenilo?

- Jednostavno nekad ekipa igra bolje nekad lošije,a u suštini je sve isto, oscilacije su normalne.Prošle godine smo imali 40 utakmica u nizu bez poraza i to je svima bilo normalno,a zapravo to nije normalno! Navikli smo publiku na to, a teško je držati taj ritam posebno kad igrate na tri fronta sa tolikim brojem utakmica.

Karte za Jang Bojs su već u prodaji?

- Prvo pozivam sve da se u ponedeljak priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi i tako pomognu onima kojima je potrebna krv, a ujedno i Institutu za transfuziju krvi Srbije jer su zalihe neophodne svuda i stalno. Sve druge pozivam da dođu u četvrtak ,kupe karte i bodre nas! Imamo nekolko dana da se spremimo,nadamo se punom stadionu i podršci,a potom da zajedno proslavimo pobedu.Potrebno je da imamo pravi pristup utakmici,a ne vidim razlog da bude drugačije-kaźe Marko Janković

Kurir sport, Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir