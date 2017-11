MITROVIĆ BESAN NA NJUKASL: Propustiću Mundijal jer ne igram!

Mitru je prekipelo. Srpski fudbalski reprezentativac i igrač Njukasla Aleksandar Mitrović besan je na trenera Rafu Beniteza i plaši se da zbog neigranja u klubu neće biti spreman za Svetsko prvenstvo u Rusiji.



Umesto da je na terenu, Mitrović premijerligaške mečeve svog kluba gleda s klupe i to ne želi više da trpi.

- Strpljiv sam, ali videćemo. I moje strpljenje je na izmaku. Želim da igram. Želim da budem na terenu. Videćemo - rekao je Mitrović za medije sa Ostrva.

Popularni Mitrogol presrećan je zbog plasmana naše zemlje na Mundijal, ali strahuje da će ga tretman koji Rafa Benitez ima prema njemu koštati odlaska u Rusiju.

- To je velika stvar za celu moju zemlju, moju porodicu, za sve igrače iz Srbije, za naš narod. A ako hoćeš nešto da uradiš, moraš da budeš spreman. Da bi bio spreman, moraš da igraš i daješ golove. I to je to - iskren je Aleksandar.



On je dodao i da bi mu bilo žao da napusti klub jer ima poseban odnos s navijačima.

- Ne znam šta da kažem, ali vidim gde sam. Ovde sam i želim da budem ovde. Volim ovaj klub. Od početka imam, ni sam ne znam zašto, neverovatan odnos s navijačima. Ja volim njih, oni vole mene. Njukasl mi je u srcu. Tu će i ostati čak i ako odem. Ali želim i da igram. Videćemo - zaključio je Aleksandar Mitrović.

Kurir / Anja Vukašinović

Autor: Foto: EPA