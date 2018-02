HRVAT TEŠI ITALIJANA Rakitić: Điđi, idi umesto mene na SP Bufon: Ivane, ne bih bio dobar vezista

Utakmica između Juventusa i Barselone (0:0) brzo će biti zaboravljena.



Oba tima bila su svesna da im remi odgovara pa su se tako i ponašala na terenu. Ali postoji nešto što će se dugo pamtiti i prepričavati.



Hrvatski internacionalac iz redova Barselone Ivan Rakitić napravio je sjajnu uvertiru u ovaj meč i priznao da mu je veoma teško pala eliminacija Italije sa Svetskog prvenstva jer smatra da je čuvar mreže Juventusa i azura Đanluiđi Bufon zaslužio da u Rusiji završi reprezentativnu karijeru.

- Ja Bufonu nemam šta da objašnjavam u vezi s fudbalom. Voleo bih da njemu prepustim svoje mesto na Svetskom prvenstvu. Sve što je dao fudbalu je veliko. To zna svako dete koje počinje s njim pri nabrajanju igrača - rekao je Rakitić i dodao da su ga pogodile suze legendarnog golmana:

- Kad sam vodio razgovor s njim posle utakmice sa Švedskom, poželeo sam da zaplačem s njim. Kao fudbaleru mi je žao što se neće oprostiti od igranja na Svetskom prvenstvu. Zadovoljstvo je igrati protiv njega.



Ubrzo je stigao briljantan odgovor italijanskog čuvara mreže.

- Dragi Ivane, igram kao golman. Da igram za Hrvatsku umesto tebe kao vezista, to ne bi bila najbolja ideja. Govorim za tvoje dobro. Šalu na stranu, tvoje reči su mi veliki poklon. Hvala ti, moj dres te čeka - rekao je Bufon, a zagrljaj njih dvojice nakon meča u Torinu pokazuje svu vrednost fudbala.



Rakitić veliki čovek

KUPIO SEMAFOR ZA RADNIK IZ BIJELJINE



Svi koji su upoznali Ivana Rakitića ne kriju da se radi o veoma dobroj i plemenitoj osobi, a poznato je i da je veliki prijatelj s Mladenom Krstajićem, v. d. selektora Srbije.

- Posle jednog poraza Radnika iz Bijeljine, iz kluba smo nazvali Ivana i kroz šalu mu rekli da bi mogao da pomogne i kupi nam semafor. Pitao je samo koliko para da pošalje. I to je to. Sva mudrost, to je pravo prijateljstvo - rekao je svojevremeno Krstajić.