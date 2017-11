OTAC I SIN OČI U OČI Milojević: Gostovanje Čukaričkom jedno od najtežih!

"Jedno od najtežih gostovanja do sada. Idemo jednoj ekipi koja ima dobre rezultate u poslednje vreme. Dobro ih poznajem, znate da sam i radio tamo. Dosta lepih stvari postoji u Čukaričkom i drago mi je da klub ide u tom pravcu", rekao je Milojević.



Fudbaleri Zvezde sutra gostuju Čukaričkom u utakmici 18. kola Super lige Srbije.



Zvezda je prva na tabeli sa 46 bodova, a Čukarički zauzima šesto mesto sa 31 bodom.



"Biće nam jako teško, Čukarički predvodi Nenad Lalatović koji spada u najbolje trenere u Srbiji. Mi dolazimo posle jedne evropske utakmice, i uvek je pitanje kakvi ćemo mi biti. Mislim da ćemo biti apsolutno spremni, danas nam predstoji još jedan trening, pa ću videti na koje igrače mogu da računam", rekao je nekadašnji trener ekipe sa beogradskog Banovog brda.



Milojević je istakao da mu je Čukarički dosta pomogao u karijeri i da će tom klubu uvek biti zahvalan.



"To je nešto što stoji, nešto iznad nas. Ja sam neko ko gleda uvek unapred, profesionalci smo i uradićemo sve što je do nas da odigramo dobru utakmicu", rekao je Milojević.



Specifična situacija čeka porodicu Milojević, jer će Vladanov sin Nemanja nastupiti za Čukarički.



"Dobro, to je interesantna stvar. Otac i sin na različitim stranama. Znate šta, Nemanja ima svoju karijeru i drago mi je da se razvija na svoj način. On je dobar fudbaler, dobro dete, veliki profesionalac i on će da uradi sve što je potrebno za svoj klub. Prošao je sve selekcije Čukaričkog. Vaspitavao sam ga da treba da bude profesionalac. Možemo da pričamo pre utakmice, ali kada počne utakmica, svako će želeti da njegov tim pobedi", rekao je Milojević.



Zvezda je u četvrtak odigrala 0:0 protiv BATE Borisova u Ligi Evropa. Crveno-beli su bili bolji rival na tom meču.



"Ne smete da žalite ni za čim. Morate da budete koncentrisani svakog trenutka i da date sve od sebe. Ne obazirem se mnogo na statistiku, lepo je čuti dobre brojke, ali rekao sam igračima juče kada smo se vratili da su za nas evropske utakmice završene, i nećemo razmišljati o Kelnu sve dok ne dodje do te utakmice. Čukarički je jedino o čemu razmišljamo", rekao je Milojević.



Utakmica između Čukaričkog i Zvezde igra se sutra od 15.00.

kurir.rs / Beta

foto: FK Crvena zvezda

Kurir

Autor: Kurir