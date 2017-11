VELIKA ČAST ZA ZVEZDU: Crveno-beli posetili Hram Svetog Save i popeli se do kupole

Delegacija Crvene zvezde danas je imala posebnu čast da poseti Hram Svetog Save na Vračaru i iskoristila jedinstvenu priliku da se popne do kupole.

Hram je u izgradnji od 1936. godine, ali je ona u više navrata prekidana. Trenutno se radi na uređenju unutrašnjosti. Predstavnici Crvene zvezde obišli su prelepu kriptu i od sveštenika Dragana Šovljanskog čuli mnoštvo detalja o nastanku velelepnih freski koje krase zidove.

Kupola Hrama Svetog Save je arhitektonsko čudo, način na koji je podignuta je zadivio čitav moderan svet. Naša delegacija imala je čast da se popne do kupole. To je izuzetna privilegija jer, kada se radovi završe 1. decembra, niko nikada neće moći da do dodirne mozaik koji je krasi. Za stvaranje mozaika ruska kompanija Gazprom, koja je ujedno partner i našeg kluba, donirala je 4 miliona evra.

Srpska crkva je dobila autokefalnost zahvaljujući Svetom Savi 1219. godine. Očekuje se da će 2019. godine, kada se navrši 800 godina, Hram biti osveštan, a očekuje se da će se u potpunosti završiti 2021. godine.

Po završetku obilaska Hrama, sveštenici Dragan Šovljanski i Predrag Prodić organizovali su prijem za naše predstavnike u parohijskom domu. Tu je predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović uručio sliku najvrednijih trofeja koje je naš klub osvojio i koja će krasiti zidove doma sveštenika Hrama Svetog Save.

- Nama je izuzetna čast što je najveći klub na ovim prostorima došao da obiđe Hram Svetog Save. Vazuje nas zajedničko prijateljstvo kao pravoslavne hrišćane, kao pripadnike srpskog naroda, kao navijače istog kluba koji volimo od ranog detinjstva. Vezuje nas i zajedničko sponzorstvo kompanije Gasprom. Veliko nam je zadovoljstvo što smo ugostili legende jugoslovenskog i srpakog fudbala, legende Crvene zvezde. Zvezda je bila na krovu sveta, a danas je na krovu kupole Hrama Svetog Save - rekao je sveštenik Dragan Šovljanski.

(FK Crvena zvezda)

Kurir

Autor: Kurir