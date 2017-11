PREDSEDNIK PARTIZANA OPLEO PO FUNKCIONERU ZVEZDE: Taj čovek je rak srpskog fudbala!

On je za "Sportski žurnal" istakao da je "besmisleno da iz Zvezde guraju Mitra Mrkelu da priča to što priča i da taj koji mu je rekao da to priča, mora da prestane, jer je taj - rak fudbala".

"Taj čovek i ti ljudi koji rade takve stvari su rak rana srpskog fudbala. I te pretenzije i ambicije da smenjuje Kokezu preko leđa Partizana i da stalno piše pisma, treba da prestane! Ako on ili oni ne mogu da prestanu, jer govore da imaju i razne suflere, onda i ti sufleri treba da prestanu. Bilo da su u Srbiji ili u Crnoj Gori", rekao je Vučelić.

Vučelić je takođe rekao kako bi "iskreno voleo i da Crvena zvezda u poslednjoj utakmici grupne faze Lige Evrope pobedi Keln i pridruži se Partizanu u šesnaestini finala".

(Tanjug, Foto: Marina Lopičić)

