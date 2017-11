ILIEV OTVORENO O PRELAZNOM ROKU: Sportski direktor Partizana pričao o dolasku Mitrovića, ali je najavio još jedan veliki povratak u Humsku!

Posle plasmana u šesnaestinu finala Lige Evropa porasli su apetiti svih u Humskoj 1.



Gostujući na TV Arena Sport, on je podsetio da letos nije bilo nimalo lako ostvariti sve zamisli do kraja prelaznog roka, a da se istovremeno ostvari cilj i u Evropi.

"Šta znači ne igra se dobro? Mi moramo da znamo da smo zbog Evrope imali turbulentan letnji prelazni rok. Kada imate takvu situaciju, ne možete ni da dovodite određena pojačanja dok neke igrače ne prodate. Pa onda, koliko smo spremni da uložimo ako ne budemo igrali Evropu? Mi smo u hodu pravili prelazni rok, odrekli smo se 54 gola, morali smo da promenimo sistem igre, doveli novog trenera", podseća Iliev.



Velika želja kluba je još jedan bivši igrač koji je prioritet ovog prelaznog roka, a to je Radosav Petrović.

- Pokušao sam poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka da ga dovedem, on je imao neverovatnu želju, bili smo blizu, ali opet i daleko. Od njega nikada neću odustati dok sam na ovoj poziciji dokle god i on bude igrao, iz prostog razloga što je malo takvih igrača. Pokušaću u prelaznom roku da nađem načina, zajedno sa ljudima iz kluba, da ga dovedemo.

Sa Mitrovićem je situacijom daleko komplikovanija.

- Ja bih bio najponosniji sportski direktor kada bi se to desilo, ali pričamo o nerealnim stvarima - rekao je Iliev o napadaču Njukasla.

- Aleksandar Mitrović je san svakog ljubitelja fudbala, ne samo navijača Partizana, on je dete kluba, jedan od najboljih špiceva poslednjih 20 godina. Da se našalim, njega da dovedemo bilo bi to u rangu kao da dovedemo Kristijana Ronalda, dakle gotovo nemoguća situacija. Ali je lepo to čuti, lepo je videti da se o tome priča. Jednostavno, Partizan treba da teži tome da jednog dana može dovesti jednog takvog igrača.

