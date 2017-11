PRIŽELJKUJE POLJSKU U GRUPI Prijović: Mundijal je naša velika šansa

"Imamo igrače Napolija, Rome, Mančester Junajteda, Liverpula, definitivno smo jači nego što pokazuje FIFA lista. Može da se vidi lista klubova u kojima nastupaju reprezentativci. Imamo i nešto što ranije nismo imali, atmosferu, svi dišu jedan za drugog i to je veliko zadovoljstvo. Pruža nam se šansa za uspeh. To što nismo igrali osam godina na velikim takmičenjima može da bude prednost", rekao je Prijović za poljski "Sport".



Izrazio je i želju da Srbija iz prvog šešira na žrebu u Moskvi izvuče Poljsku, zemlju gde je sa velikim uspehom nosio dres Legije iz Varšave.



"Voleo bih Poljsku iz prvog šešira jer su među slabijima tu, ali samo na papiru. Poljska ima jak tim, igra slično Srbiji i na Evropskom prvenstvu u Francuskoj pokazala je kvalitet. Rezultate za poštovanje ima, ali ih se ne bojim. Bilo bi lepo da se sretnem sa bivšim saigračima iz Legije".



Poljske medije zanimalo je kako se Prijović oseća zbog gola Gruziji (1:0) kojim je odveo "orlove" na Svetsko prvenstvo.



"Teško je opisati rečima osećaj, naravno da je uzbudljiv. Svi su sanjali da odemo na Svetsko prvenstvo, cela zemlja je gladala u nas i uspeo sam da postignemo gol, o tome sam maštao i sada je stvarnost. Nikada neću zaboraviti taj trenutak".



On je dodao da je primio mnogo čestitki širom Evrope, od Poljske, Turske, Švajcarske čak do Engleske i to od bivšeg saigrača koga nije čuo devet godina.



"Ljudi su ponosni na nas. Uspehu su dodatno doprineli Partizan i Crvena zvezda sa odličnim igrama u Ligi Evrope. Možemo da kažem da se u Srbiji lopta ponovo rodila, svi su uzbuđeni i veruju u naš fudbal. Očekivanja pred žreb u Moskvi su velika".



Nije želeo previše da komentariše oko odlaska selektora Slavoljuba Muslina.

"To je problem Saveza. Sve što mogu da kažem je da je Muslin uradio vrlo dobar posao, dao mi je priliku da debitujem i opravdao sam poverenje".



Prema njegovim rečima ne žuri mu se da ide iz PAOK-a, uprkos interesovanju klubova iz engleske Premijer lige Hadersfilda i Brajtona.



"U PAOK-u mi ide dobro, totalno sam posvećen obavezama. Odlazak u Englesku je uvek rizik, posebno u januaru i to je rulet. Brzo sam se adaptirao u Grčkoj, PAOK je zadovoljan sa mnom i ja sam njim. Biće vremena da se priča o transferu", rekao je Prijović, koji je pre sadam godina nosio dres engelskog Derbi Kauntija.

