ANDRIJA LUKOVIĆ PREPOROĐEN U VOŽDOVCU: Možda me se sete u Zvezdi

Voždovac je apsolutni hit Superlige, a nekadašnji zlatni „orlić“ sa EP u Litvaniji Andrija Luković jedan od najboljih igrača.



Bez mnogo pompe stigao je Andrija Luković (23) pred kraj letnjeg prelaznog roka u Voždovac kao pozajmljen fudbaler Crvene zvezde. Ponovo asistira i daje golove. Stigao je prošle godine sa velikim nadanjima na Marakanu, ali pravu šansu nije dobio, ni kod Miodraga Božovića, ni kod Vladana Milojevića.

- Dolazak u Voždovac bio je pravi potez. Pronašao sam se posle godinu dana. Ponovo igram fudbal, srećan sam i to je najvažnije. Trenutno smo četvrti na tabeli Superlige, svesni da možemo još bolje od prikazanog - rekao je za Kurir Andrija Luković i objasnio kako je stigao na stadion koji se nalazi na krovu TC „Stadion“:

- Ljudi iz Voždovca su me pratili, a kada me je direktor Grkinić pozvao, nisam se dvoumio nijednog trenutka. Bila je to dobra odluka.



Andrija Luković nekako sa setom u glasu priča o Crvenoj zvezdi, gde nije dobio priliku da pokaže koliko zna i ume s loptom.

- Prošle sezone igrao sam malo, a ono što sam proveo na terenu, mislim da je bilo dobro. Krivo mi je što nisam uspeo da pokažem navijačima koliko stvarno mogu. Crvena zvezda igra fenomenalno ove sezone. Neka samo nastave tako. Ostao sam sa svim čelnicima kluba u korektnom odnosu, dok se sa saigračima redovno čujem.



Mladi fudbaler i dalje na telefonu drži fotografiju u dresu Crvene zvezde.

- Veliki sam navijač Crvene zvezde! Ona je i dalje moja neostvarena želja. Možda mi se posreći na leto, možda me se sete i opet primete iz mog kluba. Imam ugovor sa Zvezdom do 2019. godine i ako raskinu sa mnom, ja ću i dalje ostati uz klub koji volim - zaključio je Luković.



Zaboravili ga

NI PORUKU DA POŠALJU



Andriji Lukoviću teško pada što niko od čelnika Crvene zvezde nije kontaktirao s njim otkad je otišao u Voždovac.

- Čitam po novinama da se Milanu Pavkovu javljaju ljudi iz kluba, šalju mu poruke podrške. Nemam šta da krijem, mene kao da su zaboravili. Niko mi nije okrenuo broj telefona skoro četiri meseca, čak i kad sam bio povređen. Mislim da nemaju neke planove sa mnom - kazao je Luković.



U sredu derbi

HRABRO NA PARTIZAN



Voždovac u sredu (16.00) igra protiv Partizana. Crno-beli dolaze na krov TC „Stadion“, a Andrija Luković, kao neko ko je odrastao u Crvenoj zvezdi, možda će imati i dodatni motiv.

- Biću maksimalno motivisan kao na svakoj utakmici Voždovca. Tako će biti i protiv Partizana. Iskreno, nikakvih drugih dodatnih motiva nema - poručio je Luković.

Kurir / A. R.

Foto: Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Da li ste sigurni da Srbiji želite baš takvu grupu na Mundijalu?

Kurir

Autor: Foto: Kurir