KLOP IPAK VERUJE U SRPSKOG FUDBALERA: GRUJIĆ 80% ostaje u Liverpulu

Posle najave menadžera mladog fudbalera Zorana Stojadinovića da bi Grujić trebalo da ode na pozajmicu u neki od klubova Premijer lige, od toga neće biti ništa. Kako saznaje Kurir, talentovani fudbaler uživa veliko poverenje menadžera Jirgena Klopa. U procentima, 80 odsto će Srbin ostati na Enfildu i neće ići na pozajmicu. Zainteresovanih klubova za Grujića ne manjka. Kako u Premijer ligi, tako i u Nemačkoj, Španiji i Francuskoj.



Ipak, nemački stručnjak ne želi da mu se desi prošla sezona. Naime, decembar, januar i februar su meseci kada se u Engleskoj igra najviše utakmica u svim takmičenjima, plus Liga šampiona. Jirgen Klop je prošle sezone baš u ovim mesecima zbog povreda igrača imao manjak kvalitetnog kadra i sada ne želi da ponovi istu grešku. Opet, Marko Grujić želi da igra kako bi zaslužio poziv i bio član reprezentacije Srbije na Mundijalu u Rusiji.

- Letos je menadžer Stojadinović tražio od Klopa da Marko Grujić ode na pozajmicu. Predlog je odbijen jer Klop ne voli da pozajmljuje fudbalere, posebno ne one koje je on doveo u klub. Za polovinu januara zakazan je sastanak agenta Stojadinovića s Jirgenom Klopom i Željkom Buvačem. Jedino ako Marko Grujić bude insistirao na pozajmici, moguće je da do nje i dođe. Ako se Klop bude pitao, Srbin ostaje na Enfildu - otkriva naš izvor blizak Marku Grujiću.

Marko Grujić je za poslednjih godinu dana provedenih u Engleskoj prilično ojačao. Dobio je na mišićnoj masi, a svakodnevno radi naporno u teretani u klubu i kod kuće, svestan da u Premijer ligi mnogo toga zavisi od fizičke spreme.



Činjenice o Marku Grujiću



rođen je 13. aprila 1996. godine u Beogradu, visok je 192 cm i težak 85 kg

prošao je omladinsku školu Crvene zvezde, a za prvi tim debitovao je kod Sa Pinta sa 17 godina protiv Vojvodine

punu afirmaciju u Zvezdi dobio je pod komandom trenera Miodraga Božovića

s crveno-belima je osvojio titulu u sezoni 2015/2016.

u januaru 2016. potpisao je ugovor s Liverpulom do 2020, vredan šest miliona evra

ove sezone odigrao je devet utakmica za Liverpul u svim takmičenjima

s omladinskom reprezentacijom Srbije 2015. osvojio je Svetsko prvenstvo u Novom Zelandu

za A reprezentaciju Srbije odigrao je četiri utakmice

mediji u Engleskoj nazivaju ga „novim Nemanjom Matićem“, na koga dosta podseća



Prijateljski klubovi

HADERSFILD I STOUK ČEKAJU U REDU



Liverpul ima odlične veze s Hadersfildom i Stoukom, pa su to idealni klubovi da Marko Grujić ode na pozajmicu i bude na oku Jirgenu Klopu. Trener „terijera“ iz Hadersfilda je Nemac David Vagner, inače odličan prijatelj Jirgena Klopa, dok na klupi Stouka sedi Velšanin Mark Hjuz, koji takođe ima sjajne odnose s nekadašnjim trenerom Dortmunda. Prošlog leta još jedan novajlija u Premijer ligi Brajton želeo je da dovede Marka Grujića.

Nemac u Juventusu

PRIRODNA ZAMENA ZA DŽANA



Još jedna bitna stavka vezana za sudbinu Marka Grujića na Enfildu jeste odlazak Emrea Džana u Juventus. Nemac turskog porekla postigao je dogovor s klubom iz Torina, u koji bi se preselio na leto kao slobodan igrač. Englezi bi hteli da ipak nešto zarade na njegovoj prodaji, a ukoliko Džan napusti Liverpul u januaru, kao prirodna zamena nameće se baš Marko Grujić. On je i želja navijača, koji baš nisu naklonjeni iskusnim Milneru i Hendersonu, koji su na udaru medija već nekoliko meseci.

Kurir / Aleksandar Radonić

Foto: Profimedia, Fonet, AP

Autor: Foto: Profimedia , Foto: Fonet/Ap