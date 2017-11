(VIDEO) ŠAPEKOENSE, PROŠLA JE JEDNA TUŽNA GODINA: Tragedija koju svet ne pamti i bol koja nikada neće izbledeti

Avion sa fudbalerima Šapekoensea, koji su putovali na utakmicu finala Kupa Sodamerikana protiv Atletiko Nasionala u Medeljinu, srušio se 28. novembra 2016. godine u Kolumbiji. Nesreću je preživelo šest od 77 osoba u avionu, a među njima i trojica fudbalera. Tada je poginulo 18 fudbalera brazilskog kluba.

Klub je žestoko uzdrman... Međutim, mnogi su pritekli u pomoć i Šapekoense je oformio ekipu, koja je sada osvojila prvenstvo Katarinense (u Brazilu se između sezona igraju regionalne lige).



Šapekoense je u prvom meču finala plej-ofa kao gost pobedio Avai 1:0, a u nedelju je u revanšu kao domaćin izgubio istim rezultatom. Prema propozicijama, pehar je pripao timu koji je bio bolji u ligaškom delu - Šapekoenseu, koji je do trofeja došao 159 dana posle tragedije.

VULKAN EMOCIJA NA NOU KAMPU

Sećanje na tragediju ne bledi, a u čast tragično nastradalih fudbalera Barselona je ugostla Šapekoense na Nou Kampu u utakmici "Trofeja Đoan Gamper".

Prethodile su joj emotivne scene na koje niko nije ostao imun...

POVRATAK NA TEREN PUN EMOCIJA

Brazilski fudbaler Alan Rušel, jedan od trojice igrača Šapekoensea koji je preživio avionsku nesreću, vratio se treninzima.

Bio je prvi kojeg su izvukli iz smrskanog aviona, a nakon četiri meseca oporavka vratio se laganim treninzima.



"Još sam daleko od prave forme. Verujem da bi za tri meseca mogao da zaigram", rekao je Rušel.

Saigrači su ga dočekali ovacijama, a odradio je samo nekoliko vežbi dodavanja i udarce glavom.



"Ne želim da žurim, započeo sam s tek lakšim treninzima", dodao je on.



Rušel je preživeo nesreću zbog neverovatne sreće. Naime, direktor kluba ga je zamolio da se premesti jer je sedeo u zadnjem delu aviona s jednim novinarom.

ŠAPEKOENSE PROMENIO GRB

Tragedija u Medeljinu odnela je 75 života, od toga je 19 fudbalera, a klub je našao novi način da oda počast svima. Redizajniran je grb tako što su na poslednju verziju dodate dve zvezde. Jedna simbolizuje titulu Kopa Sudamerikana, druga sve koji su nastradali u nesreći.

BOL OSTAJE ZAUVEK

Supruga fudbalera Šapekoensea Ananiasa Monteira, koji je poginuo u avionskoj nesreći krajem novembra prošle godine, objavila je potresnu priču.

"Moje ime je Barbara Monteiro i supruga sam Ananiasa koji je poginuo u avionskoj nesreći u Kolumbiji. Želim da vam kažem u šta se pretvorio moj živo posle tog ponedeljka, 28. novembra 2016.

Nemam više osećaj mirisa, zvuk života više ne dotiče moj sluh. Imam gorak ukus u istima i izgubila sam svu radost u životu. Gubitak Ananiasa mi zadaje toliko boli kojih neću moći da se rešim do kraja života. Bol u mojoj duši je nemerljiva, izgubila sam prekrasnu, kompletnu i srećnu ljubav.

To je velika bol zbog gubitka srećnog čoveka po meri Boga, čoveka koji je bio idealan primer ljudskosti. Ananias je bio jednostavna i ponizna osoba, prijatan karakter. Naš sin Enco koji je imao pravi primer u njemu kao ocu sav svoj život danas dosta pati. Sećanje na njega tera nam suze na oči i smeh u isto vreme. Najteži su trenuci kada se probudim bez njega, jer je on uvek ustajao prvi pa bi me poljubio i poželeo lep dan. Ti trenuci su bili prekrasni i prepuni ljubavi, a sve je to zamenio strašan bol", napisala je, između ostalog, Barbara Monteiro.

kurir.rs / kurir sport

foto: EPA Luis Eduardo Nori

Kurir

Autor: Kurir