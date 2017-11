CRVENO-BELI DOČEKUJU RADNIK Milojević: Fudbaleri Zvezde ne smeju da se žale na umor

"Nisam baš siguran na koje ću igrače moći da računam. Nije lako igrati u ovom ritmu, ali uradićemo sve da budemo maksimalno spremni za utakmicu. Igrači ne smeju da se žale na umor, to je njihov način života, za to su se opredelili. Ako nešto volite, ne smete da se žalite. U suprotnom, menjajte profesiju. Umor nije sporan, to je nešto sa čim živimo", rekao je Milojević.



Milojević je istakao da još ne sme da se razmišlja o utakmici protiv Kelna koja će odlučiti plasman u eliminacionu fazu Lige Evropa, i da "ima vremena" do tog susreta, koji će se igrati 7. decembra.



On je naveo da će pokušati da "maksimalno spremi" ekipu za duel s Radnikom, koji trenutno vidi kao najvažniji i da u gustom rasporedu "akcenat stavlja na svežinu igrača".



"Trener sam i gledam da ekipu spremim maksimalno za napore na terenu. Da je teško, teško je. Ali, profesionalci smo i moramo tako da se ponašamo. Što se tiče bodovne razlike, gledamo svoje dvorište, svako drugačije razmišljanje ne bi bilo dobro. Zanima nas naša igra, da je nadogradimo i popravimo. Nemamo mnogo vremena jer je mali period izmedju utakmica", kazao je Milojević.



Trener crveno-belih je govorio i o oporavljenom Branku Jovičiću, za koga je rekao da ga "očekuje veoma brzo" na terenu.



"Očekujem ga vrlo brzo, videćemo. Sve ide kako treba, i to me raduje. Probaćemo da rizik svedemo na minimum. Sve lekarske informacije ukazuju da smo na dobrom putu i da je sve okej. Branko je pravi profesionalac, stabilan i pametan dečko", rekao je Milojević.



Takođe, sprema se i debi najboljeg strelca omladinske lige Dejana Joveljića.



"Hoću da stavim u vatru mlade igrače. Svi očekujemo u klubu njegov debi za prvi tim. Može da se očekuje da se to i desi u narednim utakmicama. Kod mladih igrača treba biti veoma obazriv", rekao je Milojević.



Kada je reč o narednom protivniku, on je naveo da je Radnik stabilan superligaš.



"Radnik na terenu u svakom trenutku zna šta hoće, ima svoj sistem rada i igre, sa mnogo i mladih i iskusnih igrača, predvodjena dobrim trenerom Simom Krunićem, koji radi dobar posao", kazao je Milojević.



Trener fudbalskog kluba Crvena zvezda je odbio da komentariše ponovni "rat saopštenjima" sa "večitim" rivalom Partizanom.

Zvezda će u sredu od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Radnika iz Surdulice u 19. kolu Super lige Srbije.



