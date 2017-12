(FOTO) VESELO NA MARAKANI: Zvezda obeležila 26 godina od svetske titule u Tokiju

1 / 6 Foto: FK Crvena zvezda

Zvezda je pre 26 godina u finalu tadašnjeg Interkontinentalnog kupa savladala čileanski Kolo Kolo 3:0 i evropskoj tituli pridodala i svetsku krunu, a taj uspeh danas je obeležen simobolično uz šampanjac u svlačionici.

Počasni predsednik crveno-belih Dragan Džajić prvo je čestitao ekipi na pobedi protiv Kelna 1:0 i plasmanu u drugu fazu Lige Evrope.

"Želeo bih da iskoristim ovu priliku i da vam čestitam na uspehu jer ste obradovali veliki broj zvezdaša. Odigrali ste borbenu utakmicu i ono što ste obećali pre meča ste i ispunili. Vi ste igrači koji su sa stručnim štabom na čelu posle mnogo godina doživeli afirmaciju i vratili Zvezdu tamo gde joj je i mesto. U ime svih ljudi vam čestitam i želim da nastavite ovako jer imate prostora da na proleće budete još bolji i uspešniji", rekao je Džajić.

On je potom poželeo da Zvezda ponovo bude prvak sveta.

"Pre 26 godina postali smo prvaci sveta, a ta titula je tek ove godine ozvaničena od strane FIFA. Želeo bih da opet doživimo takav uspeh. To nije lako, ali nastojte da ostvarujete što bolje rezultate. Tako veliki uspesi u istoriji kluba ostavljaju najlepša sećanja. Tokom prethodnih godina održavalo nas je to što smo bili prvaci sveta, pa je mogao da se opravda i poneki neuspeh. Ovo što ste vi uradili je veliki uspeh, mnogo ste obradovali Zvezdine navijače. Svi smo znali još na početku sezone da ste odlični igrači, a sada ste to i dokazali. Žao mi je što zbog gužve oko utakmice i nezgodnog momenta danas nismo pozvali sve igrače koji su tada postali prvaci sveta, ali biće prilike i za to", rekao je Džajić.

Fudbalerima i stručnom štabu obratio se i predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović.

"Čestitke za ono što ste pokazali na 14 međunarodnih utakmica ove sezone. Znate da ste zabeležili još jedan rekord, jer nijedna ekipa koja je krenula od prvog kola nije došla do eliminacione faze. Čestitke upućujem vama i stručnom štabu, jer bez predanog rada ne bi bilo rezultata. Ono što su naši fudbaleri uradili u Tokiju 1991. godine je inspiracija generacijama igrača koje su dolazile iza te slavne generacije. Svima vama taj uspeh treba da služi kao dokaz da se uz dobar rad mogu dosegnuti najviše moguće visine. Vremena su se mnogo promenila, danas se sudaramo sa bogatijim klubovima, ali čvrsta volja, organizacija i predan rad uvek daju rezultate", rekao je Mijailović.

Posebno su tople bile reči legende kluba Vladice Popovića, koji je sa klupe predvodio fudbalere u Japanu 1991. godine.

"Ako možete u narednom periodu da ponovite, na ovom mestu. Biću ovde da sačekam još nekoliko vaših titula. Želim vam mnogo uspeha u nastavku evropskog puta, u Zvezdi nikad nije lako, ali mi se svi borimo. Svima čestitam ovo što ste juče uradili i nadam se da ćemo u narednom periodu ponovo stisnuti jedni drugima ruke i da ćemo proslavljati neke još veće uspehe", istakao je Popović.

Zvezda će veliku svečanost, tradicionalno "Crveno-belo vece", održati 14. decembra, dan nakon završetka prvog dela sezone.

Tanjug

