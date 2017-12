GVARDIOLA POTVRDIO: David Silva spreman za derbi protiv Junajteda

"On će igrati. Doktor mi je rekao na početku nedelje da je neizvesno da li će se Silva oporaviti do vikenda, pa je to bio razlog što sam vam rekao da možda neću moći da računam na njega protiv Junajteda, ali danas sam pričao sa Davidom i rekao mi je da se oseća veoma dobro i da je spreman", izjavio je Gvardiola na konferenciji za medije.



Reprezentativac Španije odigrao je svih 15 utakmica u Premijer ligi ove sezone i psotigao dva gola, uključujući pobedonosni protiv Vest Hema minulog vikenda, posle čega je imao problema sa bolovima u nozi, pa je propustio gostovanje Šahtjoru u Ligi šampiona.



Mančesterski derbi, koji se igra u nedelju od 17:30 na Old Trafordu propustiće i vezista Junajteda Pol Pogba zbog isključenja u prethodnom kolu protiv Arsenala.



Siti je prvi na tabeli Premijer lige sa 43 boda, dok je njihov gradski rival drugi sa osam bodova manje.

