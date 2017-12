(VIDEO) MARIO ZBOG LUDOSTI IZAZVAO POŽAR: Baloteli vatrometom zapalio svoju kuću!

Od "Super Marija" smo navikli na nestašluke, ali ovo prevazilazi granice simpatičnog i dozvoljenog.

Incident se dogodio pre šest godina dan pred veliki gradski derbi između Sitija i Junajteda. "Građani" su zabeležili ubedljivu pobedu 6:1, a Baloteli je bio igrač utakmice i strelac dva gola.

"Dan pre derbija me je pozvao i tražio razgovor. Rekao mi je da je imao požar u kući, koji su izazvali njegovi prijatelji dok je on spavao. Međutim, znao sam da je zapravo Mario želeo da vidi kako je to kad se vatromet zapali u kući", izjavio je Roberto Manćini.

Italijan je sada trener Zenita, a Baloteli igrač Nice.

