(VIDEO, UŽIVO): Zvezda - Borac 0:0, sramotna poseta na Marakani

TOK MEČA:

24. minut - Snažan šut Adžića, kojim je golmana Bajića naterao na paradu. Jovičić je zamerio Adžiću što u ovoj situaciji nije centrirao, već pucao na gol.

22. minut - Zvezda ima inicijativu, ali za sada bez šansi.

21. minut - Još jedna gužva pred golom gostiju, ali Milijaš nije zahvatio loptu kako je želeo.

18. minut - Milijaš je centrirao, a Babić, koji je ostao pred golom Borca posle kornera, zahvatio loptu glavom, ali njegov udarac nije bio precizan.

14. minut - Milijaš je izveo slobodan udarac precizno, ali nedovoljno jako.

3. minut - Odličan potez Pešića, sjajnim driblingom se oslobodio dvojice, ali završni pas mu je bio loš.

SRAMOTNA POSETA!

Posle istorijskog uspeha Crvene zvezde, koja se izborila za proleće u Evropi posle 26 godina, na tribinama "Rajka Mitića" tek je nekoliko hiljada gledalaca. Podrazumeva se da je velika većina prisutnih na "Severu".

1. minut - Utakmica je počela.

Crveno-beli su lideri sa šest bodova prednosti nad Partizanom, koji je danas poražen od Napretka, pa tim Vladana Milojevića ima priliku da mu pobegne na "plus devet" uoči "večitog derbija".

Borac je 14. na tabeli sa 15 bodova.

SASTAVI:

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Babić, Frimpong, Rodić - Jovičić, Račić - Srnić, Milijaš, Adžić - Pešić

BORAC: Bajić - Otašević, Ma. Marinković, Filipović, Obradović - Delić, Knežević, Mi. Marinković, Zoćević - Mateus, Jovanović

16:32 - Minut ćutanja za navijača Zvezde koji je preminuo tokom utakmice sa Kelnom.

Ekipa Crvene zvezde ove sezone igra jako uspešno na sva tri fronta i nakon dvadeset odigranih susreta na svom kontu ima sedamnaest pobeda, uz dva remija i jedan poraz. Ipak, u prethodnom kolu crveno-beli su na gostovanju u Bačkoj Palanci uz mnogo muke stigli do remija u duelu sa ekipom OFK Bačka, a rezultat je bio 2:2. Sa 53 osvojena boda trenutno zauzimaju 1.mesto na superligaškoj tabeli.

Ekipa Borca polako popravlja formu, popravlja se i plasman na tabeli, ali nakon dvadeset odigranih susreta ’’zebre’’ na svom kontu imaju samo četiri pobede, uz tri remija i čak trinaest poraza. U prethodnom kolu odigrali su na svom stadionu nerešeno sa ekipom Napretka, a rezultat je bio 3:3. Sa 15 osvojenih bodova trenutno zauzimaju 14.mesto na superligaškoj tabeli.

Današnji rivali su se već dva puta sastajali tokom aktuelne sezone, oba puta u Čačku, a Beograđani su oba meča rešili u svoju korist. Prvi je odigran u okviru šampionata, a crveno-beli su slavili rezultatom 0:2(0:1). Strelci su tom prilikom bili Nemanja Milić i Ričmond Boaći. Drugi meč odigran je u okviru Kupa Srbije, a Crvena zvezda je slavila ubedljivo rezultatom 0:4(0:2). Strelci su bili Nemanja Milić, Aleksandar Pešić (dva pogotka) i Nenad Milijaš. Ako posmatramo rezultate prethodnih 38 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 1996-2017) crveno-beli su bili daleko uspešniji sa 28 pobeda, uz 5 remija i 5 poraza. Prethodnih pet susreta ova dva tima završeno je pobedom Beograđana, a ekipa Borca je poslednji put slavila protiv crveno-belih u okviru Kupa Srbije u sezoni 2015/16, rezultatom 1:5.





U taboru domaćina vlada veliko zadovoljstvo zbog istorijskog plasmana u prolećnu fazu Lige Evrope, ali su svi svesni da su preostala dva susreta u domaćem šampionatu od velike važnosti za nastavak šampionata. Šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević izneo je svoja očekivanja pred sutrašnji duel sa Lčačanima:

’’Igramo protiv ekipe sa kojom smo se najviše puta sastali od početka sezone s obzirom na to da smo protiv Borca igrali i meč u Kupu Srbije. I tada sam rekao da je Borac ekipa koja se konsolidovala, iako imaju neke male probleme od početka sezone. Stvarno moram da pohvalim način na koji moj kolega Spasić vodi svoju ekipu, kao i njegov pomoćnik, iskusni stručnjaka Đolović, koji su napravili dobru takmičarsku ekipu. Borac je disciplinovana ekipa, koja zna šta hoće na terenu i ima dobre pojedince. To se pokazalo i na prethodnoj utakmici koju su igrali sa Napretkom, gde su se dva puta vraćali iz minusa i na kraju osvojili bod. Neće nam biti lako, kao što nam nijedna utakimica do sada nije bila laka. Ponovo ćemo tek nakon treninga videti na koje sve igrače možemo da računamo i kakav je zdravstveni bilten. Jedino je sigurno da Radonjić ima problem sa povredom i da sigurno neće moći da odigra naredne dve utakmice do kraja polusezone.’’

On se potom osvrnuo i na status Super lige Srbije istakavši da je ona potcenjena iz njemu nepoznatih razloga:

’’Naša liga jeste potcenjena, ali ja ne mogu da znam zašto je to tako. Svi mi koji radimo u domaćem prvenstvu moramo da ga čuvamo i pazimo, to je nešto najbolje što imamo. Dosta se stavlja u negativan kontekst, ali verujem da je realnost potpuno drugačija od toga. Jako je teško ispraviti tu sliku, ali svi mi treba da se potrudimo. I igrači, stručni štabovi, ljudi koji vode klubovi i mediji treba drugačije da se odnose prema domaćem fudbalu. Mnogo stvari je nejasno i čini mi se da nam je u krvi da uvek hoćemo da nađemo neki alibi. Ne volim alibije, kod mene je sve jasno, ako je nešto loše to je loše, ako je dobro to se zadržava. Smatram da u životu treba zadržati ono što je dobro, negovati ga i truditi se da bude još bolje, a ono što ne valja treba ispravljati. Videćete da u našoj ligi ima mnogo izuzetno talentovanih igrača, ima mnogo dobrih utakmica i ne znam zašto se i ono što je dobro nekad predstavlja kao da je loše. Mi smo takvi da nam je uvek nešto sa strane i tuđe mnogo bolje. Mislim da se to teško može promeniti, ali ja sam neko ko veruje u ovu ligu, verujem u ove momke, imamo plejadu izuzetno dobrih igrača. Kako to da oni ovde ne vrede, kada odu u inostranstvo onda su fantastični, a kada se vrate opet su loši. Mi treba da uradimo sve što je do nas da negujemo našu ligu jer imamo kvalitet i nadam se da će biti bolje. Želim da verujem u to, samo treba biti strpljiv.’’

Trener Milojević je istakao da je umor normalan i prisutan, ali da se igrači vremenom privikavaju na ritam:

’’Ima naravno zamora, ali pokušavamo da ga na različite načine držimo pod kontrolom. To je sve stvar navike, ako igrate u jakom evropskom klubu, onda pored fizičke pripreme imate i mentalne treninge da to prihvate kao normalno. Kod nas je to nova situacija, a ja bih voleo da moji igrači nikada ne traže alibi u vidu umora. Ako krenemo da radimo sa nečim negativnim u startu, misli te vuku ka tome i tvoje telo ne može da isprati sve napore. Umor je prisutan, toga smo svi svesni, ali smatram da su ljudske mogućnosti mnogo veće nego što mi mislimo. Sportista mora da bude spreman na sve, jer onda dolaze dobri rezultati i igrate na mnogo većem nivou i beleže se mnogo bolji rezultati. Onaj ko to ne može da izdrži nije za ovakve napore. Ima mnogo segmenata koji razlikuju igrače, ali pobednički mentalitet, odgovornost i profesionalizam su ono što izdvaja vrhunske fudbalere. Zadovoljavanje malim stvarima te primorava da ostaneš tu gde jesi i da ne napreduješ, to je objašnjenje kako mnogi talentovani igrači nisu uspeli. Ja imam igrače koji se ne zadovoljavaju malim stvarima i jako sam srećan zbog toga.’’

Gosti u Beograd stižu sa ambicijom da se pokažu u što boljem svetlu protiv ekipe koja je svakako favorit. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šeg stručnog štaba ’’zebri’’ Igor Spasić koji je istakao da se njegova ekipa sigurno neće samo braniti:

’’Treći put u kratkom periodu igramo protiv Crvene zvezde. Prvi put gostujemo i cilj nam je da se u što boljem svetlu predstavimo na našem najvećem stadionu. Videćemo da li su Beograđani u nekom vakumu posle velike pobede nad Kelnom, ali i pred večiti derbi koji ih očekuje u sredu. Ono što mogu da kažem je da se sigurno nećemo samo braniti, već putujemo u Beograd da igramo napadački fudbal. Favorit se zna, ali mi imamo jasan cilj.’’

On se potom osvrnuo i na trenutnu kadrovsku situaciju istakavši da ima određenih problema, ali da je ekipa u dobrom ritmu i da motiva svakako neće nedostajati u duelu sa najboljom ekipom u Srbiji:

’’Imamo kadrovskih problema kada su u pitanju kartoni i neke povrede. Imamo i nekoliko igrača sa tri kartona, pa ćemo dobro proanalizirati njihov nastup u nedelju, jer je nakon toga veoma bitna utakmica protiv Mladosti iz Lučana pred nama. U dobrom smo ritmu, tri utakmice ne znamo za poraz i raspoloženi i motivisani putujemo na megdan trenutno najboljoj ekipi u Srbiji.’’

