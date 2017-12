MURINJO NEZADOVOLJAN: Žao mi je sudije; GVARDIOLA: Sudije su bile krive i prošle sezone

"Žao mi je sudije Majkla Olivera, jer je danas sudio veoma dobro, ali je napravio veliku grešku. Uticao je na rezultat, jer nije dosudio čist penal nad Andre Ererom. To bi bilo 2:2 na 20 minuta do kraja utakmice", rekao je Murinjo posle utakmice za Bi-Bi-Si (BBC).

"Kao i prošle sezone, bio je penal koji je napravio Klaudio Bravo nad Runijem, tako je i ove sezone", dodao je on.

Mančester junajted izgubio je danas sa 2:1 od Sitija u derbiju Premijer lige i tako sada ima 11 bodova zaostatka za gradskim rivalom.

"Borba za titulu najverovatnije je gotova. Siti je jako dobar tim, sreća je na njihovoj strani, čak su i 'bogovi fudbala' uz njih", rekao je Murinjo.

On je kazao da nije očekivao da njegov tim primi dva gola posle loše reakcije u odbrani.

"Primili smo da 'glupa' gola. Nismo očekivali takve golove da primilo. Siti ima svoje kvalitete, to je i pokazao. Imao je veliki posed, ali smo njihovu kreaciju držali pod kontrolom", rekao je trener Junajted.

Upitan da li je njegov tim dovoljno učinio da dođe do pobede, Murinjo je rekao da to zavisi iz kog ugla se posmatra situacija.

"Oni su imali mnogo veći posed i veću kontrolu nad utakmicom baš iz tog razloga, ali milim da su se moji igrači dostojno borili. Bez ikakve analize ovaj meč je bio sačinjen od incidenata, a nedosudjeni penal je bio veliki incident", zaključio je Morinjo.

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je njegova ekipa na gostovanje došla da igra fudbal, što po njegovim rečima pokazuje i statistika, kao i da Morinjove priče o sudijama i penalu bile iste prošle godine.

"Prošle sezone bilo je isto - pobedili smo ovde i takodje su sudije bile krive. Tako je i danas. Juče je isto pričao o sudijama. Mi smo iskrena ekipa. Imali smo 75 odsto poseda lopte, što znači da smo ovde došli da igramo fudbal. Došli smo ovde i to smo uradili", rekao je Gvardiola.

On je kazao da prvenstvo ne može biti završeno u decembru, iako njegova ekipa ima 11 bodova više od prvog pratioca i ujedno današnjeg rivala.

"Ova pobeda nam dosta znači, pogotovo zbog načina na koji smo igrali i podizanja samopouzdanja. Za tri dana gostujemo Svonsiju, gde nas čeka mnogo problema. Decembar je i nemoguće je prvenstvo bude završeno, ali nalazimo se u dobroj situaciji", rekao je Gvardiola.

Španski trener rekao je da je oduvek verovao u svoj stil igre, iako su ga mnogi osporavali i pričali da je tako nemoguće igrati u Engleskoj.

"Mnogi su govorili da ne možemo u Engleskoj da igramo kao što je igrala moja Barselona, ali očigledno je moguće i mi smo to pokazali. Znao sam to i prošle godine. Uvek sam verovao da možemo i to sada konstantno pokazujemo. Svako može da igra kako hoće, zato je i fudbal tako lep. Srećan što moja ekipa odlazi na Stamford Bridž i ovde na Old Traford i pobedjuje na ovakav način", rekao je Gvardiola.

