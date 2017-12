GOLMAN RAZMATRA SVE OPCIJE: Kurtoa pregovore o novom ugovoru želi pre kraja sezone

Kurtoa, čiji ugovor ističe za 18 meseci, naveo je da je srećan u londonskom klubu, uprkos tome što ga mediji povezuju sa Real Madridom.

Na odluku Kurtoe, medjutim, može uticati i to što njegovo dvoje dece živi u Španiji sa njegovom bivšom devojkom.

"Situacija nije laka. Ali, znao sam da će se to dogoditi, znao sam da će se ona vratiti u Španiju, tako da i to ima uticaja... Volim svoju decu do smrti i ponekad se pitam - zar ne bi trebalo da igram u Španiji narednih nekoliko godina? Zato i želim da dam sebi vremena za donošenje odluke o produžetku ugovora", rekao je Kurtoa, prenose britanski mediji.

Belgijski golman, koji je počeo sve utakmice Čelsija u Premijer ligi ove sezone, ranije ovog meseca je priznao da ga povratak u Španiju privlači, ali da je novi ugovor sa "plavcima" najverovatnija opcija.

"Ne vidim razlog da ne potpišem novi ugovor sa Čelsijem, ali želim da razmotrim sve opcije. Nije pravi trenutak za ishitrene odluke. Ni za Čelsi, ni za mene. Za nekoliko meseci ćemo ponovo sesti za sto i otvoreno razgovarati. U suštini, želim dogovor pre kraja sezone", rekao je Kurtoa.

kurir.rs / Beta

foto: AP

Kurir

Autor: Kurir