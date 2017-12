VUJADIN SAVIĆ PRIZNAO GREŠKU: Moj prvi penal u životu!

Kao retko puta dosad, ili gotovo nikad, odjeci večitog derbija su više nego korektni.



Ne pamti se kada su akteri utakmice Zvezde i Partizana priznali greške i čestitali protivniku kao preksinoć posle 156. prvenstvenog okršaja naša dva najbolja kluba. Pa ako se izuzme incident na južnoj tribini, može konačno da se konstatuje - „Hvala ti, bože, što si ih opametio!“



Vujadin Savić priznao je da je skrivio penal koji je Suma realizovao u gol za 1:0.



- Bio je penal, opravdano je sviran i o tome nema diskusije - rekao je Vujadin i nastavio:



- Sada bar više neće kukati kako im nije sviran 22 godine ili koliko već. Krivo mi je što sam baš ja napravio penal, ali eto... Čuo sam se već s nekim drugarima i kažu mi da ispisujem istoriju na sve strane - Liga Evrope, evropsko proleće, sad penal za Partizan - kroz osmeh će Savić.



A kad je sumirao utiske jutro posle derbija, stameni štoper Crvene zvezde oglasio se i na Instagramu:



- Delije, cigani, braćo naša! Želim svima da se zahvalim na ovoj fantastičnoj polusezoni koju smo zajedno ostvarili! Igrači, stručni štab, uprava, navijači, novinari... hvala vam na ovoj pozitivnoj energiji koju nam dajete! Ovaj tim, dok sam ja ovde, a i svi cigani koji su u ekipi i stručnom štabu uvek će davati sve od sebe da dođemo do cilja! Cilj je titula! Mnogo sam tužan zbog penala koji sam napravio, to je moj prvi penal u životu! Nikada, ni u mlađim kategorijama, a ni u prvom timu nisam to napravio! Hvala dragom bogu i Boaćiju što smo izjednačili! Volim vas sve najviše na svetu! Za tebe da umrem ne bih žalio, ponovo bih da se rodim isto radio - napisao je Vujadin Savić i dobio veliki broj lajkova.

A umesto uobičajenih kritika na račun suđenja, uprkos tome što je dosuđen penal za Partizan, direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ovoga puta se zahvalio domaćinu na gostoprimstvu.



Želim da se u ime Crvene zvezde i u svoje lično ime zahvalim rukovodstvu Fudbalskog kluba Partizan na korektnom i fer dočeku. Trudićemo se da im uzvratimo na isti način i da budemo pravi domaćini u sledećim utakmicama na stadionu „Rajko Mitić“ - izjavio je Terzić.

I TO SE DESILO Jedanaesterac posle 22 godine Pre Sejdube Sume, poslednji penal za Partizan u večitom derbiju postigao je Damir Čakar 18. marta 1995. godine u 99. večitom derbiju. Od tada su prošle dvadeset dve i po godine.

