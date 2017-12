REKAPITULACIJA JESENJE POLUSEZONE, PARTIZAN DRUGI NA TABELI SUPERLIGE Đukić: Ne kajem se što sam se vratio!

"Ne kajem se što sam se vratio. Ja sam borac. To pričam i igračima: 'Kada vam govore da ste najgori, verujte u sebe'. Ja sam kao ličnost dosta uravnotežen. Posle pobede nad Videotonom svi su govorili da sam majstor. U redu, ja znam gde sam. I kada mi viču da sam najgori, ja klimnem glavom. Znam gde sam. Uvek sam u životu znao gde mi je mesto, ne talasam puno, verujem u sebe i svoj rad", rekao je Đukić.

Partizan je prvi deo sezone u Super ligi Srbije završio na drugom mestu na tabeli, s devet bodova manje od Crvene zvezde, a izborio se za plasman u šesnaestinu finala Lige Evropa kao drugi u grupi.

"Ekipa je dobro odradila polusezonu. Plasirali smo se u nokaut fazu Lige Evropa, odigrali odlično to takmičenje. U domaćoj ligi smo na drugoj poziciji da devet bodova zaostatka iza Zvezde. Ne možemo da budemo zadovolji rezultatima u ligi, jer mislim da možemo mnogo bolje. Sve je to proces, imamo veliki prostor za napredak i sigurno da će ekipa napredovati", rekao je Đukić.

foto: Dado Đilas

Sumirajući polusezonu, Đukić je naveo da tim još nije dostigao nivo igre koji očekuje, ali da veruje da će naredne godine crno-beli igrati "mnogo bolji i tečniji fudbal".

Đukić je naveo da ekipa mora da napreduje i u odbrani.

"Kad se žalim na odbranu, žalim se na odbrambeni sistem ekipe. Mi smo ekipa, kad se ne branimo dobro, ne branimo se kao tim. I u tom aspektu moramo da napredujemo. Odbrana je bitna za sve ekipe, ako izuzmete Barselonu ili Real koji mogu da prime tri, a daju četiri. Mi to ne možemo. Mi moramo iz nule da tražimo pobedu. Ne možemo da primimo tri gola, kao protiv Dinama. To je nemoguće da se pobedi. Mi moramo i čvrste defanzive da tražimo pobedu", rekao je Đukić.

Najskuplje pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku bio je Sejduba Suma, ali on još nije pokazao šta i koliko ume.

"On je došao totalno nespreman fizički. Pokušavali smo da mu popravimo fizičku spremu, ali je imao i povrede... Došao je iz slovačke lige kao igrač poteza, došao kod nas i počeo da shvata da će morati da radi sa ekipom i da neće moći da živi od poteza", rekao je Đukić.

sejduba suma, najskuplje pojačanje u istoriji partizana, foto: Dado Đilas

"Mi smo imali Bebeta. On postigne 20 golova, ali ne trči. I šta ćemo mi sa Bebetom? Ništa, ti se postavi ovde, a mi ćemo da trčimo. I Mesi pretrči kao golman, ali daje po 60 golova. Medjutim, ako ne radiš ni ovo ni ono, nešto ne štima. Ako ne postižeš golove, moraš i ti da trčiš. Ašov u ruke, pa da svi riljamo", dodao je trener Partizana.

On je istakao da pokušava da objasni igračima da nije "majstor" samo onaj ko napravi dobar potez.

"U svetu vidim dva majstora, koji ne moraju da trče, svi ostali moraju da rade. Pokušavam o da objasnim igračima. Oni jedni drugima viču 'bravo doktore', 'bravo majstore', niko nije rekao 'bravo radniče'. Postoji mišljenje da je onaj ko napravi neki dobar potez majstor. Ne možete da živite od toga. Ako mislite da igrate ozbiljan fudbal, da vas neko kupi, morate da radite 90 minuta i u nekom minutu se pojavi ta majstorija", rekao je Đukić.

Đukić je rekao da igrači shvataju da bez rada nema ništa.

"U njihovim glavama je 'pa, neće valjda doći ovde'. E, baš hoće! I primiš gol kad nisi bio tu gde sam ti rekao. Kod nas je majstor onaj ko proturi dva puta kroz noge. Ja sam uspeo sam nešto u fudbalu, ali zato što sam bio radnik", rekao je Đukić.

Trener Partizana je potom naveo da je u suštini problem ceo sistem vrednosti.

"Kod nas se priča: 'Ne zna ništa ko som, samo radi'. A, za one koji ništa nisu uradili se kaže da su majstori. Onog ko radi mi mi smo obezvredili. Mi moramo te sisteme vrednosti da menjamo. Mi ne kažemo za nekog da je prevarant, već da je 'namazan', 'inteligentan', 'sposoban', a ovaj što radi on je 'indijanac'. Pokušavam da usadim taj mentalitet ekipi", rekao je Đukuć.

Đukić je naveo da je Everton primer profesionalnosti.

"On ima intenzitet koji nije normalan, čak i u evropskim razmerama to je intenzitet više. Energija koju on daje... Nekad moramo malo i da ga smirimo. Nekad je i previše emotivan, ulazi u probleme. Daje nam mnogo", rekao je Đukić.

temperamentni brazilac, prema rčima trenera, najprofesionalniji u celoj ekipi, foto: FK Partizan/ Miroslav Todorović

Na pitanje da li Everton ostaje u klubu, Đukić je naveo da je on i dalje igrač Partizana.

"Jedini izvor prihoda je prodaja igrača, to je neminovnost. Mi želimo da on ostane, ali ako dodje pripamljiva ponuda... Zato ja pričam o sistemu. Ako nema sistema to je problem kad ode neki igrač i kad živite samo od kvaliteta igrača", rekao je Đukić.

Po medijima su već počela da se pominju neka imena, eventualna pojačanja Partizana, a medju njima i Rukavina, Jovetić... Đukić je na pitanje da li su ti transferi mogući rekao: "Veoma teško".

"Letos je ovde bilo haos. Djurdjevića imaš za kvalifikacije i čekamo da se proda. Sa Leonardom je bila španska telenovela. Danas ljubi dres, sutra ne. Suma došao nepripremljen...", rekao je Đukić i dodao da predstojeći prelazni rok neće biti nalik prošlom.

"Pravimo spisak igrača koji treba da promene sredinu, onih koji mogu da se prodaju, spisak onih koji ostaju i koji bi trebalo da budu okosnica tima. Biće kontrolisan prelazni rok", dodao je trener Partizana.

Đukić je naveo da u Super ligi ima dosta kvalitetnih igrača i da su već i ti spiskovi napravljeni.

"Mi mnogo potcenjujemo ligu, ima mnogo dobrih igrača, zdravih momaka. Ovde ne poznaju pola igrača, treba mnogo više da im damo na važnosti. Njima treba dati glas, oni igraju, a ništa se ne pitaju, imaju strah od navijača, uprave...", rekao je Đukić.

On je istakao da je potrebno stvoriti uslove, dobre terene, drugačiju atmosferu...

foto: Dado Đilas

"Ajde da sredimo terene, igramo po livadama. Nema publike? Pa, ja ne bih prvi došao. Dovedeš dete, padne kiša, sneg, a ništa nije natkriveno. Treba da stvorimo uslove da bi neko došao", rekao je trener Partizana.

"Dođeš pun energije i veruješ, a posle tri meseca slušanja da je sve namešteno, počneš i ti da veruješ. Svira sudija faul, a ja pod paranojom - ovaj je kupljen. Nije tako. Ne smemo to da dozvolimo našem fudbalu. Možete da zamislite pod kakvim pritiskom je Mažić sudio derbi? On je mnogo mirniji kad sudi Juventus - Barselona, neko kad sudi derbi", rekao je Đukić.

Đukić je za kraj rekao da veruje u ekipu, da veruje u osvajanje titule.

"Ja verujem u ekipu, verujem u Partizan, u klub da imamo snage da napravimo sve uslove da budemo prvaci. Naša obaveza je da se borimo za titule, nije nedostižna prednost. Biće tu još mnogo borbe... Što se tiče Viktorije, šanse su pola-pola", rekao je Đukić.

kurir.rs / Beta

foto: Dado Đilas

