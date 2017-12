ĐUKIĆA NE BRINE ŠTO JOŠ NEMA POJAČANJA: Težim stvaranju Partizana sa sistemom

"Ne plaši me (što još niko nije došao), jer je Partizan pokazao da je ekipa. Ja težim tome da stvorim Partizan sa sistemom... Mi smo to pokazali i u ovoj godini. Imali smo momenata gde Suma nije funkcionisao, ali se to nije osetilo jer je ekipa funkcionisala. Tošić je bio povređen u nekim ključnim utakmicama, ekipa je i dalje funkcionisala", rekao je Đukić novinarima nakon predstavljanja kalendara crno-belih za 2018.

Đukić je naveo da igrači koji nisu uspeli da se nametnu već polako odlaze iz Partizana, ali je dodao da velikih odlazaka u predstojećem prelaznom roku neće biti.

"Mislim da neće biti velikih odlazaka, biće odlazaka koje mi dozvolimo. Neće biti odlazaka koji nisu kontrolisani. Nadam se da će kostur ekipe ostati", rekao je Đukić.

Golman Partizana Vladimir Stojković proglašen je za najboljeg igrača u 2017. u izboru Fudbalskog saveza Srbije.

"Stojke je odradio vrhunsku polusezonu. On je bitan igrač, čovek za nas... Bitno je što je dobio tu nagradu jer je sa samopouzdanjem on još bolji. Stojke je vrhunski golman i sigurno da će Partizan učiniti sve da on ostane. Da li će ostati ili neće, to ćemo videti na kraju. Ja sam siguran da će Partizan, ali i Stojke učiniti sve da bude ovde. Koliko je to realno, videćemo", rekao je Đukić.

(Beta, Foto: Dado Đilas)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: NEĆE VALJDA Mesi u ovome da igra !?! Najružniji dresovi u istoriji fudbala!

Kurir

Autor: Kurir