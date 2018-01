APAČ SE VRATIO KUĆI: Nije sve u parama, Tevez ponovo u Boki, želi na Mundijal

"Želim da uživam naredne dve godine u Boki. Želim da osvojim Kopa Libertadores... Daću sve od sebe da ostvarimo san i da Boka osvoji sedmu titulu u Kopa Libertadores", rekao je Tevez.

Tevez se vratio u Boku sa kojom je potpisao dvogodišnji ugovor. On je tako po treći put obukao dres Boje Juniors za koju je već igrao od 2001. do 2004. i od 2015. do 2016. godine.

On za selekciju Argentine nije igrao od oktobra 2015. godine, a nada se da će mu igre za Boku biti odskočna daska ka Mundijalu.

"Nije mi ostalo još puno godina u fudbalu, a otići u mojim godinama na Svetsko prvenstvo bilo bi zaista nešto lepo", rekao je 33-godišnji Tevez.

Tevez je raskinuo ugovor sa kineskim klubom Šangaj Šenhui za koji je odigrao samo 20 utakmica i postigao četiri gola. On je naveo da ne žali zbog odlaska u Kinu.

"Kada sam doneo odluku o odlasku u Kinu bio sam svestan posledica", rekao je on.

Apač, kako je Tevezu nadimak, u Kini je po ugovoru imao garantovanih 38 miliona evra godišnje! Mogao je da odradi i sledeću sezonu, ali je odlučio da se vrati kući.

(Beta, Foto)

Kurir

Autor: Kurir