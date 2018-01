LIGA ŠAMPIONA VELIKI IZAZOV Tomović: Igramo bolje protiv jačih rivala

Srpski fudbaler Nenad Tomović ove sezone jedan je od najstandardnijih igača Kjeva, u kome igra na pozajmici iz Fiorentine. Ekipu iz Verone očekuje niz teških utakmica, a prvi na redu biće duel sa Lacijom.

- Sledi nam težak raspored, ali mi smo do sada pokazali da sa jačim ekipama igramo bolje. Lacio je odličan tim i nije iznenađenje što se nalazi u samom vrhu. Očekujemo da odigramo najbolje što možemo, da pokušamo da se vratimo u Veronu neporaženi i da tako u miru pripremimo narednu utakmicu protiv Juventusa - rekao je Tomović.

Ekipa iz Verone je kraj 2017. godine dočekala uz nešto slabije rezultate, a novu godinu započela je remijem. Tomović ističe da je njegov tim izašao iz loše serije.

- Neočekivano smo odigrali loše pred kraj godine i izgubili smo mečeve protiv ekipa iz donjeg dela tabele. Ali već protiv Udinezea smo uspeli da popravimo utisak, kao i igru i pokazali smo da je kriza iza nas - kaže Tomović.

30-godišnji defanzivac se odlično snašao u novoj sredini i jedan je od najbolje ocenjenih odbrambenih igrača Kjeva.

- Od prvog dana sam se odlično uklopio u novu ekipu i mislim da sam napravio zaista dobar izbor što sam došao ovde. Promena mi je bila potrebna, iako sam u Firenci proveo pet lepih i uspešnih godina - smatra Tomović.

Srpski defanzivac, koji u Kjevu nastupa kao pozajmljen igrač Fiorentine, kaže da trenutno ne razmišlja o budućnosti, već samo o rezultatima ekipe iz Verone.

- Za sada su moje ambicije vezane samo za Kjevo, da što pre izborimo naš cilj, a to je opstanak i tek onda da gledamo šta ćemo dalje. Mislim da smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Ujedno, to je ono što bi i mene lično najviše zadovoljilo u ovom trenutku - zaključio je Tomović.

