ENGLESKI DERBI U LIGI ŠAMPIONA: Evo šta Jirgen Klop kaže o duelu sa Mančester sitijem

Trener fudbalskog kluba Liverpul Jirgen Klop rekao je danas da njegova ekipa sigurno nije favorit protiv Mančester sitija u Ligi šampion, ali da ga to ni ne zanima.

"Govorio sam to i ranije, i i dalje je to istina. Uobičajeno je da na žrebu dobijete svog suseda, manje ili više, ali da budem iskren, zaista me ne zanima", rekao je Klop posle žreba.

Klop je naveo da njegova ekipa nije favorit.

"Uzimamo ono što imamo, idemo. Sigurno je da nismo favoriti, ali u četvrtfinalu i nema favorita. Možda Bajern i Barselona", kazao je Klop.

Sportski direktor Mančester sitija Čiki Begiristajn rekao je da je žreb bio veoma težak za taj klub.

"Voleli bismo da možemo da putujemo u drugu zemlju, ali tako je kako je. U Ligi šampiona nema mesta za greške, morate da budete skoro savršeni u obe utakmice", rekao je Begiristajn.

Prva utakmica igraće se 4. aprila u Liverpulu, a revanš šest dana kasnije u Mančesteru.

(Beta, Foto: Reuters)

Kurir

Autor: Kurir