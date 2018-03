ZVEZDA PUTUJE U ŠABAC Milojević: Popravićemo šta može da se popravi

"Ispali smo, nažalost, iz kupa iako nismo tako želeli. Spremićemo se jer nemamo mnogo vremena da razmišljamo o tome. Hteli ili ne, moramo da se koncentrišemo za predstojeću utakmicu. Ne mogu da kažem da imam zamerki što se tiče zalaganja. Analiziraćemo prethodnu i videćemo da popravimo šta može da se popravi", rekao je Milojević.

Zvezda će u nedelju gostovati Mačvi u 29. kolu Super lige Srbije.

Utakmica će se igrati četiri dana nakon što je Mačva u Šapcu na penale eliminisala Zvezdu u četvrtfinalu Kupa Srbije.

"Ključna tačka je motivacija. To je prirodno kada igrate protiv Zvezde. Pokazalo se da je Mačva iskusna, disciplinovana i agresivna ekipa, pogotovo kada igra pred svojom publikom", kazao je Milojević.

On je ponovio da preuzima svu odgovornost zbog eliminacije iz Kupa.

"Dovoljno sam hrabar da preuzmem svu odgovornost. Šta god negativno da se desi, ja sam taj koji odlučuje. Nije Nemanja Radonjić šutnuo da ga ne bi dao. Penali su rulet. Kada dodjete do penala to je rulet. Pucali smo na sve trofeje i treba biti samokritičan. Radimo kao što smo radili do sad. Nismo se najbolje prilagodili ovom nizu utakmica. Dođu neke stvari koje niste priželjkivali. Nešto što se do prošle godine nije dešavalo, ove se dešava", naveo je trener crveno-belih.

Milojević će imati problema sa sastavljanjem tima u Šapcu, s obzirom na veliki broj povređenih igrača, dok je Uroš Račić suspendovan zbog žutih kartona.

"Imam poverenje u sve svoje igrače. Tako je, kako je. Ne treba da tražimo bilo kakav izgovor. Nikad nisam i neću ni ovog puta. Zadesilo nas je to što nas je zadesilo. Ima dosta vremena do utakmice, nadam se da ću moći da računam na neke igrače. Ima naznaka da će neki moći da igraju, neki definitivno neće", rekao je Milojević.

Utakmica između Mačve i Crvene zvezde igraće se u nedelju od 17.00 na stadionu u Šapcu.

