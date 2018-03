VUJADIN SAVIĆ ZA KURIR: Dolazim u Pazovu na okupljanje reprezentacije

Do okupljanja reprezentacije znaću da li sam spreman, a Crvena zvezda danas protiv Mačve mora da pokaže energiju i zabeleži pobedu, da izađemo iz krize, poručio je defanzivac

Povreda Vujadina Savića poklopila se nekako sa lošijim partijama Crvene zvezde.



Udarac u mišić uslovio je izostanak sa utakmice u Šapcu, gde je usledila eliminacija iz Kupa Srbije. Da stvari nisu naivne, pokazuje i duža pauza, koja bi mogla da uslovi i izostanak sa okupljanja reprezentacije. Vujadin Savić je dobio poziv selektora Mladena Krstajića za prijateljske utakmice protiv Maroka i Nigerije 23. i 27. marta.



Kakva je situacija sa povredom?

- Do okupljanja reprezentacije sigurno ću znati da li sam spreman. Noga je bolje, oporavak ide kako treba i nadam se da ću moći da se stavim selektoru Krstajiću na raspolaganje. Sigurno dolazim u Pazovu, a šta će biti dalje, videćemo. Lekari će odlučiti - otkrio je Vujadin Savić.



Šta to tačno znači?

- I dalje me boli noga kad hodam. Snimio sam sve kod lekara, imam parcijalnu rupturu mišića. Idem na terapije i moram da mirujem. Daće bog, biće sve kako treba.



Zvezda je u velikoj krizi. Kako gledaš na ispadanje iz Kupa?

- Izgubili smo jedan trofej, koji je u Zvezdi jako bitan. Svima nam je poraz posle penala u Šapcu teško pao. Ko god kaže da Kup nije važan, ne govori istinu. U Crvenoj zvezdi je bitno da pobediš u prijateljskoj utakmici, a kamoli da uzmeš Kup. Moramo da se malo spustimo na zemlju i da se vratimo na ono staro, kada smo ginuli jedni za druge. Ne kažem da to sada ne radimo, ali da podignemo energiju i borbu na viši nivo.



Šta se desilo? Zašto vam nedostaje energije?

- Nismo poleteli, niti smo umišljeni. Moramo malo više da se koncentrišemo i više dajemo, bez obzira na to što stalno igramo utakmice na tri dana. To ne sme da bude opravdanje, iako smo se istrošili. Ima i umora, loših terena, sve to ima svoje, ali u Zvezdi jednostavno moraš da grizeš i da pobediš svaku utakmicu. Tako i nikako više.



Šta očekuješ danas u Šapcu, bez tebe, Bena, Mičela, možda i Stojkovića i Milića?

- Da pobedimo! - poručio je Savić.

Partizan čeka Radnik ĐUKIĆ: NEMA OPUŠTANJA Fudbaleri Partizana u Humskoj dočekuju Radnik, a u sudaru protiv ekipe iz Surdulice apsolutni su favoriti. - Posle duže vremena igramo pred našom publikom i neće nam biti lako protiv čvrstog Radnika. Ne treba se opuštati. Možemo da izvučemo lekcije iz poraza Crvene zvezde od Mačve i da naučimo na tom primeru. Mi smo smanjili razliku u Superligi i pokušaćemo još da je umanjimo - poručio je Đukić.

Kurir / Aleksandar Radonić

