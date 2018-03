(VIDEO) ZVEZDA SPREMA REVANŠ U ŠAPCU KRAJ SAVE: Mačva - Crvena zvezda (0:0), opsada gola Šapčana

Prvo poluvreme

17. minut - Babić je probao posle korenera, ali je Puletić uhvatio veoma nezgodnu loptu

14. minut - Milijaš je zapretio šutem sa distance, ali ide lopta preko gola

11. minut - Opsada gola mačve traje. sada je probao Krstičić

7. minut - Golman Maćve se prilikom intervencije sudario sa stativom

5 minut - Nova dobra šansa za Zvezdu posle prekršaja domaćina. Adžić je šutirao ali je pogodio samo živi zid

3. minut - Prvi korner na meču. Miljaš je ubacio loptu ali ništa od prilike da se ugroze domaćini

1. minut - Počela je utakmica

Prvo poluvreme

Sastavi



Sudija: Petar Piper

MAČVA: Puletić - Pejović, Tošić, Ivić, Jovanović - Obrovac, Adamović - Gavrić, Jeremić, Ristivojević - Matić

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gobeljić, Le Talek, Babić, Rodić - Jovičić, Krstičić - Ben, Milijaš, Adžić- Pešić.



Tok meča



Biće to drugi duel ova dva tima u samo nekoliko dana, a nema sumnje da će nakon trijumfa u Kupu Srbije borbeni Šapčani u ovaj meč ući sa još više samopouzdanja.

Ekipa Mačve trenutno zauzima 13.mesto na tabeli sa 28 osvojenih bodova, a u prethodnom kolu Šapčani su kao gosti poraženi od ekipe OFK Bačka rezultatom 2:1. Ekipa Crvene zvezde trenutno zauzima 1.mesto na tabeli sa 70 osvojenih bodova, a u prethodnom kolu crveno-beli su na svom stadionu podelili bodove sa ekipom Napretka nakon rezultata 1:1.



Ovi rivali su tokom aktuelne sezone već odigrali dva međusobna susreta, jedan u okviru šampionata i jedan u okviru Kupa Srbije. Prvi je završen ubedljivim trijumfom Beograđana na stadionu ’’Rajko Mitić’’ rezultatom 4:0(2:0), a strelci za crveno-bele bili su Ričmon Boaći, Radoš Protić (autogol), Aleksandar Pešić i Luka Ilić.

Drugi meč odigran je u sredu u Šapcu, završen je nerešenim rezultatom 0:0, a nakon boljeg izvođenja penala mesto u polufinalu Kupa Srbije izborila je ekipa Mačve.

Domaćini u ovaj meč ulaze sa željom da naprave novo iznenađenje, ali i svesni da je protiv lidera šampionata teško ponoviti uspeh samo nekoliko dana kasnije. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba šabačkog tima Dragan Aničić koji je istakao da očekuje težak meč i zahvalio se protivniku na izuzetno korektnom odnosu nakon utakmice u okviru Kupa Srbije:

’’Šef stručnog štaba Vladan Milojević i svi igrači crveno-belih, uprkos porazu koji je za njih bio bolan i sigurno težak, čestitali su i meni i mojim igračima i na taj način pokazali da su prava gospoda i veliki klub u svakom smislu te reči.

Ovo ističem jer sam u prethodnom periodu imao i negativna iskustva posle utakmica koje smo pobeđivali. To su stvari na koje ne treba da gledamo kao da je u pitanju život ili smrt, niti da pravimo sad od pobede nešto veliko, kao ni da je njihov poraz nešto strašno što se desilo. Ja ne letim kada su pobede, ali i ne padam kada su porazi u pitanju. Kao što sam rekao pred utakmicu u Kupu, čuda su moguća i mi smo napravili čudo, ali nije moguće baš praviti ih svaka tri dana. Sigurno da je Zvezda bila favorit u prethodnoj utakmici, ali pred ovu prvenstvenu biće još veći favorit, jer tako veliki klub sebi ne dozoljava da tri utakmice zaredom ne pobedi. Vratiće im se neki igrači koji su bili povređeni i koje su odmarali, sigurno je da će biti mnogo jači i da će nas sada mnogo ozbiljnije shvatiti. Mi ćemo sa naše strane opet pokušati da budemo agresivni, disciplinovani i da ponovimo igru koja nas je i dovela do prolaza u Kupu. Da li ćemo uspeti da još jednom iznenadimo ne znam, i ne mogu da obećam rezultat, ali ono u šta sam siguran je da će moji igrači imati još jednom pravi odnos prema igri.’’

Gosti u ovaj meč ulaze sa puno kadrovskih problema, a li i mnogo motiva da se već ovog vikenda stigne do veoma važne pobede koja bi unela mir u ekipu nakon dva remija. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je istakao da su Šapčani izuzetno iskusna i borbena ekipa:

’’Ne bih imao šta da dodam ili oduzmem o ekipi Mačve onome što sam rekao pred utakmicu koju smo odigrali pre tri dana u Šapcu. Pokazalo se da su oni iskusna, disciplinovana i agresivna ekipa, pogotovo kada igraju pred svojom publikom. Mi smo nažalost ispali iz Kupa. Spremamo se za sutrašnji meč, nemamo mnogo vremena da razmišljamo o tome što se desilo. Rekao sam i nakon utakmice da naravno nismo želeli takav scenario, ali sada moramo da se fokusiramo samo na sutrašnji meč. Razgovarali smo o prethodnom susretu, generalno mi stalno i razgovaramo. Što se tiče samog zalaganja na terenu ne mogu da kažem da imam zamerki. Gledamo meč, analiziramo ga i trudimo se da popravimo ono što nije valjalo. Normalno je da su naši protivnici motivisani, protiv Zvezde svi imaju ogorman motiv, pogotovo kad su domaćini.

Mačva je ekipa koja bez obzira na sve dugo igra zajedno, to je element u fudbalu koji je jako značajan i videćemo kako će sutra to izgledati. Što se tiče kadrovske situacije, od samog početka našeg druženja znate da sam neko ko stvarno ima poverenja u sve svoje igrače. Tako nam je kako nam je, ne tražim izgovore pa neću ni ovog puta. Igraće sastav koji je najspremniji i koji je adekvatan za tu utakmicu. Danas imamo trening pa ćemo videti ko je spreman. Imamo još vremena do meča, ali sigurno je da samo na Račića neću moći da računam zbog žutih kartona, a postoje naznake da su se neki igrači oporavili, ali i da neki definitivno neće moći da igraju. Ali, videćemo nakon treninga.’’

