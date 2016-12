BLAŽO RAOSAVLJEVIĆ: Grof je isplaćen, ostaje trener Zvezde

Crvena zvezda je isplatila Miodraga Božovića, a sportski direktor Blažo Raosavljević tvrdi da on nije ucenjivao klub.



Nije tajna da je klub dugovao popularnom Grofu određeni novac, negde oko 270.000 evra, ali je u protekloj nedelji uprava uspela da isplati trenera i njegove pomoćnike, kao i veliki broj fudbalera.



- Bilo je određenih dugovanja prema trenerima i igračima, ali je naše rukovodstvo ispunilo svoje obaveze vezane za plaćanje. Svi jako dobro znamo u kakvim se finansijskim problemima nalazi Crvena zvezda. Imamo još nekih sitnih dugova prema domaćim igračima, ali i to ćemo uspešno završiti - rekao je Blažo Raosavljević i dodao:



- Grof to dobro razume i nije tačno da je on uslovljavao ili ucenjivao klub. Čuo sam razne priče, ali kao čovek koji jako dobro poznaje Božu, moram da kažem da on to nikada ne bi radio.



Sportski direktor Crvene zvezde otkriva i kakav je dogovor sa Miodragom Božovićem.



- Grof ima ugovor do leta 2018. godine, ali smo se na sastanku dogovorili da on ostane trener do leta. Njegova želja je da posao odradi do juna, a onda da sednemo i pričamo o tome šta će biti dalje.



O prelaznom roku Blažo Raosavljević kaže:



- Ne bih previše da pričam o tome da se nešto ne bi izjalovilo. Eto, imali smo neki kontakt sa Bobanom Jovićem, a onda je to nekako dospelo u medije i Poljaci su digli obeštećenje. Umesto da ga dovedemo za nula dinara, sada od toga neće biti ništa. Isto nam se desilo letos kada smo pričali sa Mitrovićem i kada su Turci počeli da nas ucenjuju.



Zvezdino dete Vukašin Jovanović koji igra za Zenit izrazio je želju preko Kurira da se vrati na Marakanu.



- Čitao sam šta je pričao. Vuleta mnogo volim, kao igrača i kao čoveka. Nama bi odgovarala samo pozajmica na godinu dana, zbog Evrope. Videćemo, verovatno ćemo pričati sa Rusima.



Portugalac Ugo Vijeira je na izlaznim vratima.



- Vijeira je odbio ponudu japanske Jokohame, gde bi na godišnjem nivou imao platu od 700.000 evra! Kaže da ima neke Kineze, videćemo, ali koliko vidim, on odlazi sigurno.



Veliki broj domaćih igrača povezivan je sa Crvenom zvezdom. Saša Jovanović iz lučanske Mladosti, Taras Bondarenko iz Metalca, Marko Mrkić i Milan Pavkov iz niškog Radničkog, Aleksa Vukanović iz Napretka...



- Vidim da dovodimo svaki dan desetoricu igrača, kao da ih kupujemo na kilo. (smeh) Nije tačno. Ima zanimljivih, ali su sve to nagađanja. Pričali smo sa Napretkom oko Vukanovića. Tražili su nam 500.000 evra i 30 odsto od naredne prodaje. Nije bilo dogovora.



Crvena zvezda ima prioritete na određenim pozicijama.



- U principu nam je potreban štoper, možda i dva. Ako ode Ristić, imamo zamene u Anđelkoviću i Miloševiću. Može da ode i neko iz veznog reda, pa će i tu biti potrebno osveženje, kao i u napadu zbog Vijeire. Tu je i Petković i pozicija desnog beka. Ako ode, moraćemo da nađemo rešenje.

Napadač Borca iz Čačka Srđan Vukajlija izjavio je da je on već igrač Crvene zvezde.



- Vukajlija ima predugovor sa nama. Čeka nas šest meseci...

Autor: Aleksandar Radonić,Foto: Nebojša Mandić