DA LI IBRAHIMOVIĆ OSTAJE U MANČESTERU? Evo šta kaže Žoze Murinjo...

"On je došao s namerom da ostane dve sezone. Prva godina je bolja od bilo kakvih očekivanja. On zna da ćemo pokušati da budemo bolji sledeće sezone i da ćemo to želeti podelimo s njim, što će verovatno biti poslednja godina njegove karijere na najvišem nivou", rekao je Murinjo.

Šveđanin je u Junajted došao prošlog leta iz Pari Sen Žermena, a potpisao je jednogodišnji ugovor s mogućnošću produžetka saradnje na još godinu dana.

Ibrahimović za sada ima sjajnu sezonu, pošto je na 33 utakmice postigao 20 golova.

"Uveren sam da će ostati. Nema problema s njegovom porodicom, ponudio sam mu nekoliko dodatnih slobodnih dana da otputuje u Švedsku na nakoliko dana, ali on to ne želi", dodao je Portugalac.

Autor: Kurir sport