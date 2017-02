DEJAN STANKOVIĆ O PREDLOGU FORMATA SP: Nadam se da se Van Basten šalio

Posle imenovanja Aleksandra Čeferina za predsednika Uefe prošle godine, rekorder Srbije po broju nastupa za reprezentaciju Stanković postavljen je za njegovog savetnika.



Stanković je u intervjuu za nedeljnik Ekspres rekao da dobro sarađuje sa Čeferinom, za koga je rekao da je vredan, odgovoran i kvalitetan čovek. On je dodao da se neće zasititi posla u fudbalu, posle rada na dobijanju trenerske licence i uloge tim menadžera Intera, pošto u Uefi može mnogo da nauči.



Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je prošlog meseca donela odluku od promeni sistema takmičenja na Svetskom prvenstvu sa 32 na 48 ekipa. Upitan da li će to uticati na kvalitet turnira, Stanković je odgovorio odrično.



"Neće (uticati). Ni na kvalitet, ni na posetu, što smo videli i na nedavnom Evropskom prvenstvu, gde je takođe bio format sa većim brojem učesnika nego do tada. Mislim da je šampionat u Francuskoj dao odgovor i na mondijalske dileme", naveo je Stanković.



Govoreći o novom formatu Lige šampiona od 2018. godine, u kome će biti šest mesta za klubove iz kvalifikacija, Stanković je rekao da će kvalitet biti u prvom planu, a da kroz kvalitet ide i novac.



"To je jasno, i to nije ohrabrujuće za naše timove, da budem iskren do kraja. Ipak, sistem kvalifikacija ostaje isti i biće rivala koji mogu da se pobede. S druge strane, kad se izbori učešće, zarađeni novac je sve veći i nastupi naših klubova u Ligi šampiona svakako bi podigli nivo i u domaćem fudbalu", rekao je on.



Stanković je dodao da mu se dopadaja ideja o odigravanju finalnih utakmica van Evrope, nakon što se Njujork pominjao kao domaćin.



Legendarni holandski fudbaler Marko van Basten nedavno je predložio promene u fudbalu, među kojima su ukidanje ofsajda, jedanaesteraca i produžetaka, uvođenje narandžastih kartona, kao i da se ograniči broj prekršaja i uveća broj izmena.



"Najiskrenije, nadam se da se samo šalio. Ne bi valjalo zbog njega da je zaista uveren u to što je rekao. Ako se ispostavi da je bio ozbiljan, plašim se da ga niko više iz fudbalskog sveta neće shvatati ozbiljno. Mislim da su inovacije poput 'oka sokolovog' i eventualnog 'čelendža' sasvim dovoljne fudbalu i da će one dovoljno uticati na igru i pravednost, a za Van Bastenove predloge želim da verujem da su bili šala", naveo je Stanković.



Upitan o očekivanjima srpske javnosti o konretnoj koristi zbog činjenice da su Zoran Laković i Stanković na čelnim funkcijama u Uefi, bivši fudbaler Crvene zvezde, Lacija i Intera rekao je da svi moraju da rade i da veruje da Fudbalski savez Srbije ne očekuje poklone od Uefe.



"Pođi prvo od sebe, a ne od drugih. Mislim da FSS i funkcioniše tako da niko ne očekuje 'darove sa neba' i to je dobro. Javnost je nešto drugo, ona uvek ima očekivanja, ali tu je veoma važan i uticaj medija. I vi biste morali da objasnite običnom čoveku da pokloni stižu samo od Deda Mraza, a da se sve ostalo zaslužuje i zarađuje", naveo je Stanković.



Upitan o sve značajnijoj ulozi žena u fudbalu, posle imenovanja Fatme Samure za prvog operativca Fifa, Stanković je rekao da po tom pitanju "nikada nije bio Balkanac".



"Hajte molim vas, pa bar sam ja navikao da žena komanduje. Doduše u kući, ali šta je važnije od kuće i porodice. Šalu na stranu, meni to ne smeta nimalo i nisam nikada po tom pitanju bio Balkanac. Ravnopravnost žena i muškaraca jeste osnova života i ako neko ima kvalitet, nevažno je kog je pola ili koje je boje kože ili nacionalnosti. Zato me i ne čudi što ima toliko žena u fudbalu", rekao je Stanković.

Autor: Agencija BETA