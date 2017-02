FUDBALER IZNERVIRAO SVET TVRDNJOM DA TEŠKO ŽIVI: Nemam novac za privatni avion da idem u šoping

"Dok sam igrao fudbal imao sam više novca. Sada moram da štedim", rekao je Heitinga.



On je naveo da je čak ostao i bez ličnog stiliste Denija Blesa.



"On se sada zabavlja sa nekim drugim ljudima. Valjda mu nismo više zanimljivi", izjavio je nekadašnji fudbaler i naljutio maltene ceo svet.





Njegova supruga Šarlot-Sofi Heitinga se takođe požalila na novi način života."Često smo leteli privatnim avionom, a sada to sebi ne možemo da priuštimo. Za svaki praznik bi išli u svoju fensi vilu, a danas to više nije tako. Moramo da se prilagodimo na to. Ponekad je zaista baš teško. Ne možemo više tako lako da odemo do Pariza, Milana ili Njujorka u šoping", rekla je ona.Heitinga (33) se prošle godine povukao iz fudbala. On je u karijeri igrao za Ajaks, Atletiko, Everton, Fulam i Hertu. Za reprezentaciju Holandije odigrao je 87 utakmica i postigao sedam golova.

