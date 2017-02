IZA KULISA: Terzić odbio Vučelićev poklon

Zajednička večera čelnika Partizana, Crvene zvezde i Čukaričkog, koju je na Kipru organizovao predsednik FSS Slaviša Kokeza, protekla je u prijatnoj atmosferi.



Delegacija Partizana, predvođena predsednikom Miloradom Vučelićem, poklonila je direktoru Crvene zvezde Zvezdanu Terziću crno-belu šolju, ali Terza nije želeo da je zadrži za sebe, već ju je odmah prosledio.- Iskren da budem, ne znam šta su mi ljudi iz Partizana poklonili jer nisam otvarao kesu. Kako sam dobio poklon, tako sam ga ostavio na stolu. Pitao sam okupljene ima li među njima neki partizanovac, kad se javio jedan, samo sam mu poručio: „Nosi!“ Što se našeg poklona tiče, mi ga nismo uručili na Kipru, već ćemo im ga dati u Beogradu, i to u vidu tri gola u mreži na derbiju - kroz smeh je istakao Terzić za Kurir i nastavio:- Imali smo zaista prijatan razgovor, koji je trajao od devet uveče do jedan sat iza ponoći. Znate kako je, priči o fudbalu nikad kraja. Dotakli smo se raznih tema, ali nema razloga da to iznosimo u javnost. Svi mi imamo zajedničke probleme i treba da pronađemo jedinstveno rešenje.

Nesvakidašnje... Funkcioneri Partizana i Zvezde za istim stolom

Prema Terzićevim rečima, okupljanja ovakvog tipa trebalo bi da budu češća, budući da samo tako srpski fudbal može da prosperira.- Sada smo se videli na Kipru jer su nam se putevi ukrstili, ali smatram da bi trebalo da se viđamo redovnije u Beogradu. Recimo, mogli bismo jednom u dva meseca da sednemo i razmenimo iskustva, što bi svima nama bilo od koristi. Mi jesmo ljuti rivali u borbi za titulu i to je dobro, ali ne smemo da se pretvorimo u neprijatelje - kaže Terzić.

Zdravica... Kokeza i Vuletić se kuckali

LJUTI RIVALI DOBRI DRUGARI



U 21 čas okupili su se čelnici Zvezde i Partizana u restoranu u Limasolu



Druženje su okončali u jedan sat iza ponoći



Tokom večere čelnici ljutih rivala pili su kiparsko vino



Ceh je platio Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije

Domaćin

KOKEZA: MNOGO RAZLOGA ZA PRIČU



Pored radne večere s funkcionerima Partizana, Zvezde i Čukaričkog, predsednik FSS Slaviša Kokeza prisustvovao je i pripremnim mečevima crno-belih i „brđana“, posle čega je bio zadovoljan viđenim.

- Rad i Crvena zvezda nisu u Limasolu, već na 60, odnosno 100 kilometara odavde, pa nisam imao prilike da obiđem njihove baze, ali gospodin Terzić je došao do nas. Imamo mnogo razloga za razgovor, a kad se vratimo u Beograd, na zasedanju IO FSS ćemo videti šta može u budućnosti da se pokrene. Bilo je neformalnih priča o pokretanju lige B timova i videćemo šta će biti s tim - poručio je Kokeza.





