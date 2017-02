IZRADIO IH MAJSTORSKI Najplaćeniji igrač sveta dobio od Kineza 27 miliona dolara a postigao 0 golova

Potpisao je za ekipu Hebei Kina Fortuna, što se pokazalo kao katastrofalan potez Kineza. Laveci je zaradio čak 26.7 miliona dolara za godinu dana, što ga je činilo najplaćenijim fudbalerom na svetu, a da kao napadač nije postigao nijedan gol!

Argentinski 31-godišnji fudbaler je za 775 minuta, koliko je proveo na terenu, upisao tek četiri asistencije. Pedantni Kinezi su izračunali da je Laveci svaki sekund na terenu naplatio sa 30.000 dolara.

No, Argentinac nije dobio samo novac od Kineza, koji sada čupaju kosu od muke. Dobio je namešteni stan, vilu, dva automobila, vozača i prevodioca.

Laveci je prilikom potpisivanja ugovora napravio sjajan potez, kada je naterao kineske poslodavce da mu isplate sav novac. Naime, u ugovoru je stajalo da klub do 10. marta mora da mu ispali 26.7 miliona dolara. Da to do tada nisu uradili, morali bi da mu isplate dodatnih 20 miliona dolara. Da mu tada nisu isplatili tu sumu, a u slučaju da mu ništa nije isplaćeno do 17. marta, Laveci bi dobio raskid ugovora i čistih 20 miliona dolara!

Da po Kineze situacija bude još gora, Laveci se u drugom delu sezone povredio i zatim otišao u Argentinu na oporavak. Čekaju ga da se vrati pred start nove sezone u martu.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport