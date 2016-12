LEGENDA JUGOSLOVENSKOG FUDBALA ISKRENA Safet Sušić: Nostalgičan sam i podržavam Regionalnu ligu

"Ja podržavam apsolutno tu ideju, posebno jer smo mi iz starije generacije nostalgični za tim vremenima od pre 25 ili 30 godina. Bila je to snažna liga, i podržao bih formiranje jednog sličnog takmičenja, mada sumnjam da bi bio kvalitet na istom nivou jer danas igrači odlaze u inostranstvo sa 18, 19 godina dok je u SFRJ bilo pravilo da pre 28 niko ne može da napusti zemlju. Ali sigurno bi doprinelo da se poboljša kvalitet fudbala", rekao je Sušić.



On je istakao da je razočaran što je Srbija propustila SP 2014. i EP 2016.



"Da li će biti neuspeh i u trećem ciklusu, iskreno ne verujem. Imaju dobrog trenera, mada ekipu ne poznajem baš najbolje osim nekoliko igrača poput Nemanje Matića, Baneta Ivanovića, pa ne bih mogao posebno da govorim o timu. Dobro su startovali i to je jako važno za kvalifikacije jer je posle mnogo lakše igrati. Mogu samo da kažem da im želim sreću i da će uspeti da se domognu Mundijala u Rusiji. U Francuskoj nemam baš često priliku da gledam utakmice Srbije, dok Hrvatsku bolje poznajem zbog nastupa na EP. Hrvati su igrali na EP i o njima izuzetno visoko mišljenje. Što se Srbije tiče, ne poznajem ih dovoljno dobro, pa ne bih mogao da donesem neki vrednosni sud, ali verujem da su otprilike istog kvaliteta kao BiH. Međutim, Hrvatska odskače", rekao je bivši jugoslovenski fudbaler.



On je odgovorio i na pitanje da li bi preuzeo Crvenu zvezdu.



"Ukoliko ostane bez trenera, Zvezda sigurno ima mnogo legendarnih igrača koji su sada treneri, da bi se setili mene", istakao je Sušić.



(Mondo.ba)

