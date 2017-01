LUKOVIĆ: Fudbaleri treba da slede primer košarkaša Zvezde

"Rezultat u Evropi bi doprineo mnogo čemu. Za tako nešto mora da se napravi dobra selekcija, za šta treba više od jedne godine, nekoliko godina sistemskog rada, a košarkaški klub je pravi primer. Nadam se i verujem da će i fudbalski klub u naredne dve godine uspeti da se plasira u Evropu", rekao je Luković na pripremama na Kipru.

Luković nije mogao da uporedi fudbalski i košarkaški klub, s obzirom na veliku razliku u tim sportovima, prevashodno u finansijskim ulaganjima.

Košarkaški klub četiri sezone igra Evroligu i iz godine u godinu ide korak više, a Luković je rekao da u fudbalskom "mora mnogo toga da se poklopi" da bi se igrala grupna faza evropskog takmičenja.

Luković je naveo da redovno prati utakmice Zvezdinih košarkaša i istakao da oni sa trenerom Dejanom Radonjićem i stručnim štabom rade "fantastičan posao".

"Ovo što naši košarkaši rade je stvarno fenomenalno. Mislim da niko nije očekivao ovako nešto, ni najveći optimisti. Još jednom se dokazalo da je u sportu tim najbitniji. Naša ekipa nema veliku zvezdu, igrača koji konstantno pravi razliku i daje po 30 poena. Uvek neko drugi iskoči i to je najveći kvalitet tima", kazao je kapiten Zvezdinih fudbalera.

Zvezda je peta u košarkaškoj Evroligi i ima izgledne šanse da se plasira medju osam najboljih. Tim sa Malog Kalemegdana je vezao sedam uzastopnih pobeda, protiv nekih od najvećih evropskih klubova.

"Verujem da ni mnogo skuplje ekipe od Zvezde ne mogu da pobede sedam utakmica za redom u Evroligi, i to kakve timove. To je ta hemija, energija u ekipi i u hali. Mi navijači smo malo euforični, ali kapa dole za sve što su napravili do sad", rekao je Luković.

On je naveo da fudbaleri Zvezde zajedno gledaju utakmice košarkaša i da mu je žao što su na pripremama na Kipru, pa mečeve u Evroligi ne mogu da gledaju u hali.

"Žao mi je što utakmicu protiv Efesa nećemo ispratiti uživo. Stići ćemo ipak na Galatasaraj 23. februara. Nadam se da ćemo tada već slaviti prolaz u četvrtfinale. Volim košarku, ne samo zbog Zvezde i Evrolige. To mi je drugi omiljeni sport", rekao je Luković.

Kako je rekao, navijači su uprkos neigranju u Evropi uz fudbalere Zvezde.

"Fudbalskom klubu definitivno nedostaje uspeh u Evropi. Svi očekuju da se nešto uradi tamo, ne verujem da se iko zadovoljava prvenstvom, iako je to preduslov da bi se uopšte igralo u Evropi. Svakom navijaču Zvezde fali uspeh u Evropi", rekao je Luković.

Zvezda će prethodno, po njegovim rečima, pokušati da osvoji "duplu krunu" u Srbiji.

"Situacija nije kao prošle godine, sve je otvoreno. Sve zavisi od nas jer smo prvi. Ali, sve ekipe se pojačavaju, mnogo igrača se vratilo iz inostranstva, što je dobro za naš fudbal. Mislim da će biti veoma zanimljivo u drugom delu prvenstva. Trudićemo se da zadržimo prednost, iako ima mnogo da se igra", rekao je Luković.

Sezona u Super ligi će se nastaviti krajem februara. Zvezda posle 21 kola ima šest bodova više od drugoplasiranog Partizana.

"Gledamo sebe. Slagao bih kada bih rekao da nisam obratio pažnju na protivnike, pa i Partizan. Derbi sigurno neće rešavati pitanje šampiona jer se dele bodovi i ima još mnogo utakmica, ali bi psihološki bilo veoma važno da dobijemo tu utakmicu", naveo je kapiten Zvezde.

Crveno-beli će sezonu nastaviti utakmicama sa Novim Pazarom i Bačkom, dok će se "večiti" derbi igrati 4. marta, na dan kada će Zvezda proslaviti 72. rodjendan.

Autor: Beta