MILIVOJE ĆIRKOVIĆ: Vazuru i Vučelića na sud!

Izbacivanje Partizana iz UEFA takmičenja na godinu dana nije povod za ostavku Milorada Vučelića i Miloša Vazure, već oni moraju da krivično odgovaraju zbog stanja u koje je doveden klub, smatra bivši as crno-belih Milivoje Ćirković.



Podsećanja radi, kad je Crvena zvezda bila u sličnoj situaciji pre dve i po godine, Dragan Džajić je napustio mesto predsednika kluba, ali Vučelić dosad nije pokazao nameru da svoju poziciju prepusti drugom.



Ništa ne shvataju



- Sve što se dešava u Partizanu logična je posledica dolaska na čelo kluba ljudi bez ikakvog iskustva u sportu. Dok su se oni učili, Partizan je doveden u situaciju da bude izbačen od UEFA. Da stvar bude još gora, oni još nisu shvatili šta je UEFA, misle da su oni isto što i FSS, pa će sada nešto platiti da bi ih pomilovali. Neka nam je bog u pomoći! Bojim se da će nam odbiti žalbu i da ćemo dobiti još i dodatnu kaznu. A već sada smo u katastrofalnom položaju - u dahu priča Ćirković i dodaje:

Bez dlake na jeziku... Ćirković opleo po Vučeliću i Vazuri Igrate se sa klubom



- Kaznu smo dobili sredinom decembra i nisu hteli da nam kažu dok to nisu strani mediji objavili. Najpre su rekli da smo uslovno kažnjeni, ali da smo se mi već žalili. Tad mi je sve postalo jasno. Pa, ko se još žali na uslovnu kaznu?! Onda smo obavešteni da su uhvaćeni jednom u prekršaju, drugi, treći put... E, kad su to dozvolili, pokazali su da oni ništa ne znaju o pravilima UEFA, pa ni o fudbalu. Igrali su se egzistencijom kluba, zaposlenih... Ostavka nije dovoljna, moraju krivično da odgovaraju!

ČINJENICE



- 13. decembra 2016. Organ UEFA za kontrolu poslovanja klubova odredio kaznu

- 11. januar 2017. Asošijeted pres objavio vest o izbacivanju Partizana

- 12. januar 2017. Vučelić i Vazura priznali da kazna nije uslovna

- Nije poznat datum kad će Arbitražni sud u Lozani otvoriti proces i doneti odluku

- Iz istog razloga prošle godine u junu kažnjen je Galatasaraj i njegova žalba u Lozani nije prošla

