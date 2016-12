Mrkela: FSS više neće biti prolazna stanica trenerima

"Zbog institucije fudbalskog saveza nismo hteli da zadržavamo nekoga ko je mislima i delom bio već van posla koji je do tada obavljao, ali ne krijemo da smo razočarani načinom na koji se sve ovo izdešavalo", rekao je Mrkela.



Tomislav Sivić je u ponedeljak, nekoliko nedelja posle plasmana sa mladom reprezentacijom Srbije na Evropsko prvenstvo, napustio mesto selektora, a dan kasnije je preuzeo mađarski klub Mezekoveš.



Njemu je to drugi put da postupi na isti način, pošto je prethodno dok je vodio omladinsku selekciju napustio to mesto i preuzeo takođe jedan mađarski klub.



FSS nije želeo da pravi problem Siviću i ugovor je sporazumno raskinut, ali je ostao "gorak ukus".



"Retko se zaista događa da neko na ovakav način postupi više puta i to u intituciji kao što je fudbalski savez. Sve to nam govori da ubuduće moramo da vodimo računa ; kome ćemo da pružimo poverenje. Savez ne sme i ne može da bude prolazna stanica", kazao je Mitar Mrkela.



Mrkela je u ime Saveza poželeo Siviću sve najbolje u nastavku karijere i izrazio uverenje da FSS više neće dozvoliti "nešto slično".

