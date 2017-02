(KURIR TV) MUSLIN POSLE UTAKMICE SA AMERIKANCIMA: Potrebno je još okupljanja igrača iz domaće lige

"Igrači iz naše lige su se pokazali dobro, ne samo zbog rezultata, koji je mogao da bude i drugačiji. Važno je da su ti igrači videli visoki nivo, za njih imam samo reči hvale. Najvažnije je da steknu iskustvo kako bi došli do A tima, a ja im čestitam na ponašanju, disciplini i zalaganju", rekao je Muslin na konferenciji za novinare u Beogradu.



Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena od igrača iz domaće Super lige, odigrala je u nedelju uveče bez golova protiv selekcije SAD u San Dijegu.



Selektor je rekao da još ne može da kaže koji od tih igrača će konkurisati za A tim.



"Igrač može da napreduje samo dobrim treningom i kvalitetnim utakmicama koje igra svake nedelje. Naša liga nije jaka i ne igraju se kvalitetne utakmice svake nedelje. Ali, mi nemamo drugog izbora od ovih igrača iz Super lige, oni su perspektiva. Takođe tu je i činjenica da klubovi ne igraju u evropskim takmičenjima, to nije ništa novo. Svi sadašnji A reprezentativci su to postali kada su otišli u inostranstvo. Jedini način da domaći igrači napreduju su ovakve utakmice", naveo je Muslin.



Dodao je da je u timu u nedelju bilo igrača koji su prebacili očekivanja, ali nije želeo da govori o imenima.



"Trebaju nam ovakva okupljanja, svim klubovima ćemo poslati plan rada, kako smo radili i potrebna nam je saradnja. Želimo i sa trenerima da razmenimo iskustva, a pokušaćemo uz odobrenja klubova na proleće da se okupimo još jednom ili dva puta. U San Dijegu se video napredak, a radili smo zajedno samo pet dana", rekao je on.



Upitan o transferima srpskih reprezentativaca u januarskom prelaznom roku, Muslin je rekao da je najvažnije da oni igraju u svojim klubovima.



"Branislav Ivanović me je dva dana pre potpisa obavestio da prelazi u Zenit. Ako će igrati to je dobro za njega i za reprezentaciju. Luka Milivojević je iz Olimpijakosa prešao u Englesku (Kristal Palas) i to je jača liga, a Lazar Marković je odigrao dve utakmice za Hal", rekao je on.



Na pitanje šta misli o predlozima da se osnuje prvenstvo B klubova, Muslin je rekao da ne bi imao ništa protiv, ali da mora da se nađe najbolji sistem između finansija i sporta, pošto klubovi moraju da misle na finansije.



Sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije Goran Bunjevčević rekao je da od turneje u SAD ima mnogo koristi i da se planiraju slične utakmice. Kako je rekao, pregovara se sa Česima i Katarom i nije nemoguće da se neka od tih utakmica igra na domaćem terenu, ali da FSS mora da gleda i to koliko bi novca zaradio na gostovanju.



On je dodao da se sa čelnicima američkog saveza razgovaralo pre svega o edukaciji i stvarima vezanim za struku i da će se uglavnom na tome bazirati saradnja.Naveo je da FSS planira strategiju centra za edukaciju, koji bi predvodio profesor Aleksandar Janković i da će biti održani razni kursevi za trenere i menadežere."Biće kurseva jer su naši treneri godinama unazad i decenijama bili maknuti u stranu, treneri su bili pomoćno osoblje u klubovima i to je jedan od razloga zbog kojeg nemamo rezultate", dodao je on.

Bunjevčević je rekao da je u velikoj pripremi izbor za selektora mlađih selekcija, posle odlazaka Ilije Stolice u Voždovac i Nenada Lalatovića u Čukarički."Pregovaramo sa potencijalnim kandidatima i što pre ćemo izaći sa predlogom. Važno je da selektor mlade reprezentacije bude u dobrim odnosima sa selektorom A tima, kao što je to bio Tomislav Sivić. Teško je odlučiti, da li da to bude iskusan ili mlad stručnjak. On mora da radi u skladu sa vizijom sportskog sektora Saveza. Mnogo je poziva, svi imaju svoje kandidate", rekao je Bunjevčević.

Autor: Agencija BETA