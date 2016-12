NENAD LALATOVIĆ: Kad gledam Aleksandra Vučića vidim sebe

Na izjavu kako bi Aleksandar Vučić trebalo da vlada još 50 godina, Lalatović je skrenuo pažnju javnosti, a gostujuću u emisiji "Total soker" objasnio je detaljnije na šta je tačno milsio.

"Tada sam govorio samo velikim sistemima i koliko ih je teško voditi. Vojvodinu, FSS i onda sam rekao i državu. Kad sam rekao državu, shvatio sam šta sam rekao i nastavio sam. Ne želim politički da se opredeljujem, ali ne krijem da mi se dopada politika gospodina Vučića i kad sam već to rekao onda izneo sam neko svoje mišljenje, a nisam imao nameru da kažem.

Nisam to rekao da bih se vratio u Zvezdu. Neće mene Vučić da vrati u Zvezdu, ja sam već bio u Zvezdi, pa u Vojvodini. Evo sad sam potpisao ugovor za Čukarički na 4 godine.

Kad sam već to rekao, ja sam onda izneo neko svoje, iskreno mišljenje. Ja bih ga još više ishvalio, nego nisam hteo. I znam da će sad opet početi da pričaju o meni svašta, kao da mu se dodvoravam.

Šta ima ja njemu da se ulizujem? Nemam partijsku knjižicu SNS, ne želim ničiju partijsku knjižicu, a njega sam poštovao još dok je bio u stranci sa Šešeljem. U Vučiću se videla glad da želi da uspe kao političar. Kad gledam njega vidim sebe. I ja želim da uspem kao trener, vidim tu glad. Ono što je on želeo kao mlad, on je to uspeo, on vodi ovu državu i ja sam kao građanin zadovoljan kako je vodi. On se meni dopada. Nisam rekao da volim Vučića, već njega kao političara. Zasmetalo je mnogima, a ja sam bio u čudu što se o tome toliko priča. Ali, kad sam se već izleteo, ja sam nastavio".

Autor: Kurir sport