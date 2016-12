NIJE ŠALA, NIJE TRIK: Real otima najboljeg fudbalera Barselone, Perez ima plan!

Grem Hanter, engleski novinar i ekspert za španski fudbal, autor višestruko nagrađivane knjige "Barsa", "definitivne biografije" velikog kluba, Realov napad na Mesija smatra izglednim i vrlo skorim.

"Bez obzira hoće li Florentino Perez uspeti, ili će biti odbijen s podsmehom, Realov predsednik nema drugu opciju nego da napravi pokušaj mamljenja Mesija preko granice." U pregovorima između Mesija i Barselone oko novog ugovora došlo je do zastoja jer argentinski as traži platu koju ni Barsa ne može dati, dok Mančester Siti čeka sa ponudom od 500 hiljada funti sedmično, zbog čega su sve češće špekulacije da će 29-godišnji Mesi do kraja odraditi ugovor sa Barselonom i u leto 2018.otići kao slobodan igrač.

Bez obzira na to, Hanter je uveren da Messi "neće izdati klub kojem kako sam kaže 'sve duguje' i otići u Real, nego će potpisati novi četverogodišnji ugovor sa Barsom i za kraj karijere se vratiti u Argentinu.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport