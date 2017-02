NIKOLIĆ O INCIDENTU NA BANJICI: Je l' ima još nešto za osudu pre tog odlaska Evertona tamo?

"Utakmica je bila očekivano teška. Ovo je povratak u srpsku fudbalsku realnost, što se najmanje odnosi na igrače i trenere. Bio je težak teren za igru, ali za nas je danas najvažnije da smo uzeli tri boda i da idemo dalje ka ostvarenju svog konačnog cilja. Utakmica je bila borbena, ne previše lepa, a iz te borbe smo mi izašli kao pobednici", rekao je Nikolić novinarima.



Partizan je pobedio 1:0, ali Nikolić nije želeo da previše analizira igru posle novinarskog pitanja koliko je zadvoljan nastupom svog tima.



"Zadovoljan sam u onoj meri koliko je to bilo potrebno danas. Nemojte tako da analiziramo. Ako hoćemo da komentarišemo, onda da analiziramo sve utakmice prvog kola, a ne samo Partizanovu igru", rekao je Nikolić.



Najveći deo konferencije za novinare protekao je u razgovoru o incidentu. Fudbaler Evertona je posle meča otrčao ispred tribine sa organizovanim navijačima Rada, koji su ga tokom utakmice vređali na rasnoj osnovi, i gestikulirao prema njima. Nakon toga je došlo do opšte gužve i koškanja na terenu, što je trajalo nekoliko minuta.



"Bio sam na centru, nisam video šta se desilo. Neka to komentarišu, ocenjuju i kažnjavaju oni koji su za to zaduženi, a ja to nisam. Od prvog minuta utakmica je obilovala duelima, a u takvim mečevima igrači koji imaju naglašen temperament znaju da reaguju. Na kraju smo videli sve igrače na jednom mestu, što nije dobro, jer ovo je samo fudbal", rekao je Nikolić.



Novinari su insistirali na tome da se trener izjasni o incidentu i postupku svog igrača.



"Je l' ima još nešto za osudu pre tog odlaska Evertona tamo? Ako ima, osudićemo i jedne i druge, nećemo samo Evertona. Sve su to stvari koje se događaju, ali postoje disciplinski organi koji će odrediti kazne za sve učesnike", rekao je Nikolić.



"Ovo je najčudnija konferencija koju sam održao u životu", dodao je posle toga trener crno-belih.



Trener Rada Nebojša Petrović bio je zadovoljan uprkos porazu.



"Odigrali smo kvalitetnu utakmicu protiv dobre ekipe Partizana. Imali smo punu kontrolu igre i pokazali dosta fudbalskih stvari, koje su nas stavile u ravan s Partizanom. U prvom delu smo bili dominantniji, a u drugom se utakmica otvorila, naročito posle gola, koji smo primili amaterski. Sve u svemu, moram da budem zadovoljan. Čestitam igračima na borbenosti i pristupu. Mislim da je ovo garant da Rad ima perspektivu", rekao je Petrović.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Rad - Partizan: Pocetak utakmice





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Agencija BETA