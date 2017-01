PANIKA U LIVERPULU: Barselona sprema nemoralnu ponudu za Jirgena Klopa?!

Španski i britanski mediji navode da ekipa sa Nou Kampa sprema nemoralnu ponudu za Klopa, ali i veliko obeštećenje za Liverpul.



Aktuelni trener Barselone Luis Enrike će voditi katalonski klub do kraja sezone. On je sa Barselonom osvojio osam trofeja, ali su čelnici ekipe sa Nou Kampa nezadovoljni igrama slavnog tima ove sezone. Barselona je trenutno druga u španskom prvenstvu sa tri boda manje od Reala ali i sa utakmicom više.



Na jednom od sastanaka čelnika kluba odlučeno je da se krene u potragu za novim trenerom, koji bi Barseloni ponovo doneo dominaciju u Španiji, ali i u Ligi šampiona. Prvi na listi želja je Klop, koji je trener Liverpula od 2015. Nemački stručnjak će dobiti ponudu, koju će teško moći da odbije, ali se navodi koliku bi platu Klop imao u Barseloni.



Obeštećenje bi trebalo da dobije i Liverpul, koji će morati da potraži novog trenera.



U slučaju da Klop odbije da preuzme Barselonu, jedan od kandidata koji bi mogao da preuzme ekipu sa Nou Kampa je Holanđanin Ronald Kuman. On je igrao šest godina za Barselonu, a već je bio pomoćni trener u katalonskom klubu. Kuman trenutno vodi Everton.

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters