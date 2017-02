TRANSFER GODINE: Jedan od najboljih svetskih sudija napustio Premijer ligu i otišao u Arabiju

Klatenburg (41) je prošle godine proglašen za najboljeg svetskog sudiju. On je u 2016. godini sudio finale Evropskog prvenstva u Francuskoj, Lige šampiona i FA kupa.



On je u decembru rekao da bi razmislio o odlasku iz Engleske i prelasku u kinesku Super ligu.



List San preneo je da bi Klatenburg mogao da ode iz Engleske i pre 25. februara, kada se nastavlja takmičenje u Premijer ligi.



Klatenburg je, navodno, razočaran jer sudije nemaju potrebnu podršku u Premijer ligi, zbog čega je njegova odluka o odlasku neminovna. On je pre Božića tražio da raskine ugovor, ali je taj zahtev odbijen.

Autor: Agencija BETA