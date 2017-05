(KURIR TV, UŽIVO) Partizan - Crvena zvezda 1:0, Milenković strelac na oproštaju!

Finale Kupa Srbije gledajte uživo:

Crno-beli žele duplu krunu, ujedno 14. trofej u Kupu, dok crveno-beli hoće 25. trofej u ovom takmičenju kako bi stavili melem na ranu zbog izgubljene titule.

TOK MEČA:

56. minut - Prodor Plavšića po desnom krilu, dao je povratnu, a Srnić šutirao preko gola. Zatim je Srnić od Mažića tražio korner, ali ga nije dobio.

55. minut - Mirniji početak drugog poluvremena.

53. minut - Jevtovićev pokušaj sa 20-ak metara - preko gola.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme...

U loži je bivša direktorka marketinga Partizana Snežana Borjan (bivša Filipović), supruga golmana poljske Korone Milana Borjana. Na slici u zagrljaju predsednika crno-belih Milorada Vučelića.

Foto: Dado Đilas

Kraj prvog poluvremena - 1:0!

45. minut - Šut Petkovića preko gola...

41. minut - GOOOLLL - 1:0 - MILENKOVIĆ! Korner sa desne strane izveo je Janković, mladi štoper je odlično reagovao glavom i postigao gol na oproštaju od Partizana, jer odlazi u Fiorentinu.

40. minut - Prva prilika za Đurđevića, glavom je šutirao pored gola sa samo nekoliko metara. Međutim, centaršut sa leve strane išao mu je iza leđa...

38. minut - Ponovo počinje kiša...

foto: Dado Đilas

36. minut - I ponovo Leonardo opasan! Pucao je iz slobodnjaka, a Kahriman boksuje...

35. minut - I Leonardo je dobio žuti karton zbog rasprave sa Mažićem oko toga odakle treba da se izvede slobodan udarac.

Foto: Dado Đilas

34. minut - Žuti karton za Donalda zbog starta sa obe noge na Kosovića, i to na 20-ak metara od gola Zvezde.

33. minut - Pokušaj Srnića glavom, Stevanović je siguran.

30. minut - Još jedna kontra crno-belih, ponovo je zapretio Leonardo, ali je tukao pored gola.

29. minut - Opasan kontranapad Partizana, Janković je šutirao, Kahriman je odbranio i poslao loptu u korner.

27. minut - Sad crno-beli traže penal posle pada Leonarda...

25. minut - Ponovo preti Leonardo, pucao je direktno u golmana Kahrimana, ali je "grobarima" podigao adrenalin.

23. minut - Ristićev šut iz slobodnog udarca otišao je preko gola.

19. minut - Leonardo je sa samo nekoliko metara glavom šutirao, Kahriman je odbranio, ali je Mažić na asistenciju pomoćnika pravovremeno dosudio ofsajd.

18. minut - Igra se brzo, ritam utakmice je odličan, borba se rasplamsava posle uvodnog pritiska Zvezde.

17. minut - Šut Srbića sa više od 20 metara, Stevanović je uspeo da ukroti loptu.

11. minut - MAJSTORIJA LEONARDA! Brazilac je prevario dvojicu defanzivaca Zvezde i šutirao, ali preko gola. Ovo je prva konkretna situacija pred golom crveno-belih.

6. minut - Zvezda je mnogo agresivnije počela meč. Ima apsolutnu terensku inicijativu

4. minut - CRVENO-BELI TRAŽE PENAL! Posle duela Milenkovića i Boaćija, Zvezdin napadač je pao na samo nekoliko metara od gola, ali se Mažić nije oglasio, što je izavalo burnu reakciju igrača, a naročito klupe crveno-belih.

2. minut - I na Jugu i na Severu koreografije.

Forto: Dado Đilas

Forto: Dado Đilas

1. minut - Žuti karton! Mažić se već u prvom minutu mašio za džep! "Požuteo" je Ostojić zbog žestokog prekrašaja na Srnićem.

Foto: Dado Đilas

1. minut - Utakmica je počela...

Foto: Dado Đilas

Foto: Dado Đilas

SASTAVI:

Trener Partizana Marko Nikolić ne može da računa na suspendovanog Miletića, koga bi trebalo da zameni El Monir, kao ni na povređenog Evertona, čije mesto će zauzeti Kosović.

Šef struke Zvezde Boško Đurovski je sastavio tim bez Abrahama Frimponga, koji ima kartone.

PARTIZAN: Stevanović – Vulićević, Milenković, Ostojić, El Monir - Jevtović, Kosović - Janković, Leonardo, Mihajlović - Đurđević.

CRVENA ZVEZDA: Kahriman - Petković, Aleksandar Luković, Le Talek, Anđelković - Donald, Ristić - Srnić, Kanga, Plavšić – Boaći.

17:59 - Luković je izabrao da ekipe zamene strane i da Zvezda prvo napada ka Severu.

17:57 - Intonira se himna Srbije "Bože pravde"...

Navijač maše štakom

17:56 - Mažić u razgovoru s kapitenima

17:52 - Žandarmerija čuva Stojkovića

17:51 - Frka na Severu, Delije bakljama gađale policiju

17:50 - Kiša sipi...

Foto: Kurir sport/Dejan Ignjatović

Foto: Kurir sport/Dejan Ignjatović

17:40 - Pogledajte atmosferu na tribinama

17:24 - I Jug se popunjava

Foto: partizan.rs



Foto: Dado Đilas

17:22 - Delije na svom mestu

Foto: Dado Đilas

17:11 - Ljubav ne zna za boje!

Foto: Kurir sport/Dejan Ignjatović

16:54 - Stigao je i Miroslav Lazanski

Foto: Kurir sport/Dejan Ignjatović

16:51 - Policija u pripravnosti!

16:49 - Gužva ispred Juga





Foto: Kurir sport/Dejan Ignjatović

16:44 - Nikad 0:0!

Odigrano je 35 "večitih derbija" u Kupu, a nikada rezultat nije bio 0:0!

16:42 - Dva puta pucali penale u Kupu

Penalima su odlučena dva "večita derbija" u Kupu. Partizan je bio uspešniji sa "bele tačke" 1959, a Zvezda 1993.

16:36 - Zvezda pobedila 20 puta, Partizan 11

Partizan i Crvena zvezda odigrali su do sada 35 "večitih derbija" u Kupu. Crveno-beli su, kao i u prvenstvenim okršajima, bili uspešniji, pobedili su 20 puta, uz četiri remija i 11 poraza.

"Večiti" su devet puta međusobno igrali dvomeč, dok je u 17 slučajeva igrana po jedna utakmica. Ukupno, Zvezda je 15 puta izlazila kao pobednik iz duela sa crno-belima, koji su preko komšija u Kupu prešli 11 puta.

Zvezda je Kup osvajala 24 puta, a Partizan 13 puta.

16:32 - VIP prognoze

Aca Lukas Bolja je Zvezda!

Pobediće moja Zvezda, mislim da smo bolja ekipa, i neka slavimo i s minimalnim rezultatom, samo da Partizan ne osvoji duplu krunu. Smatram da Zvezda ima bolje igrače, iako nije uspela da osvoji prvenstvo.

Nele Karajlić Zar se to još igra?

Zar se to još igra? Koga više to zanima, bolji fudbal su igrali moji lokalni timovi u staroj Jugoslaviji nego danas Partizan i Zvezda. Čini mi se da je veće interesovanje na tribinama nego na terenu. To je sve žalosno.

Zorana Pavić: Dupla kruna, nego šta!

Dupla kruna je dupla kruna. Svim srcem ću biti uz moj Partizan i verujem u njih. I ne samo kad pobeđuju, već i kad im je teško, smatram da treba uvek biti uz voljeni klub, a to su crno-beli uvek.

Momčilo Bajagić Zvezdaši dižu pehar!

Nismo uspeli da osvojimo prvenstvo, ali zato verujem da će Zvezda podići pehar u kupu. Svestan sam cele situacije, ali nema razloga da se večeras ne radujemo.

16:26 - Mijailović, Džajić i Terzić na treningu

Moral crveno-belima pred finale Kupa pokušali su da podignu klupski čelnici dolaskom na trening. Predsednik Svetozar Mijailović, počasni predsednik Dragan Džajić i generalni direktor Zvezdan Terzić došli su u petak da isprate rad prvotimaca.

16:20 - Ružna predigra - tuča navijača

Ovaj "večiti derbi" imao je ružnu predigru - tuču navijača. U četvrtak uveče, ispred Hrama Svetog Save u Beogradu, došlo je do obračuna "delija" i "grobara". Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

16:15 - Večiti derbi u finalu posle 16 godina

Partizan i Crvena zvezda nisu se sreli u finalu Kupa još od 2001. godine. Tada je Saša Ilić doneo trofej crno-belima, jer je bio jedini strelac na meču odigranom na "Marakani".

U finalima su se sretali devet puta, crveno-beli su do pehara dolazili pet puta, a crno-beli jednom manje.

16:10 - Mažićev 13. večiti derbi

Današnji derbi sudiće najbolji srpski i jedan od najboljih evropskih arbitara Milorad Mažić. On je do sada delio pravdu na 12 duela Partizana i Crvene zvezde. Više o tome saznajte OVDE.

16:05 - Partizan bez poraza u derbijima ove sezone

Partizan ove sezone nije izgubio nijedan od tri superligaška derbija. Crno-beli su dva puta savladali Zvezdu, kao domaćin 17. septembra 2016. godine - 1:0 i kao gost na početku plej-ofa 18. aprila - 3:1. U međuvremenu, sreli su se još jednom na stadionu "Rajko Mitić", 4. marta, kada pobednika nije bilo - 1:1.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport