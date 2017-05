(VIDEO) EKSKLUZIVNO: Boj na Kosovu motivisao igrače Zvezde pred finale u Bariju

Na današnji dan pre tačno 26 godina Crvena zvezda je osvojila Kup evropskih šampiona. Finale s Olimpikom iz Marselja ušlo je u fudbalsku istoriju, a pohodu na čuveni ušati pehar doprineo je i Milojko Pantić.



Briga u avionu



Čuveni TV komentator ponosan je što svaki zvezdaš zna napamet njegove komentare iz Barija ili one iz polufinala protiv Bajerna iz Minhena. A za Kurir popularni Milojko otkriva na koji način su se motivisali Darko Pančev i drugovi.



- Ponosim se što sam na svojevrstan način učestvovao u određivanju taktike za finale. Kolega Bobi Janković i ja bili smo logistička podrška Crvenoj zvezdi 1991. godine. Sećam se da sam zajedno s Ljupkom Petrovićem išao na utakmicu između Olimpika i Oksera, sedam dana pre finala u Bariju. Olimpik je bio silan, dobio je sa 4:0, a Ljupko nije progovarao u avionu. Samo me je pitao šta mislim o finalu - počeo je Milojko razgovor za Kurir.



Pantić kaže da je tom prilikom citirao stihove o boju na Kosovu i jasno predočio Petroviću šta treba da radi.



Antologijski prenos



- Nemoj da izgubimo u Bariju, pa da pevamo o nesrećnom porazu. To ti mora biti zvezda vodilja. Nemoj slučajno s njima da se nadigravaš. Zatvori se i nemoj da primiš gol, a u napadu šta bude. Ljupko se složio sa mnom. Crvena zvezda je u finalu igrala kao nikada do tada. Branila se, jer je tako moralo. Znao sam da će svi momci dati gol iz penala jer su mi tako rekli na poslednjem treningu. Još kad je Stojanović odbranio penal Amorosu znao sam da postajemo prvaci Evrope.



A kada je reč o Milojku, nema sumnje da će ga zvezdaši najviše pamtiti po onom čuvenom: „Nebo se otvorilo, stadion je eksplodirao.“



- U poslednjem minutu Bajern je imao stopostotnu šansu preko Efenberga. Bio je sam ispred Stojanovića, šutirao u prazan gol i lopta je išla u mrežu, a onda se pojavio busen i skrenuo je u stativu. U kontranapadu, Zvezda je dala gol, tako što je Auman zakucao loptu u sopstvenu mrežu, nakon što je Augentaler nerezonski odigrao - prisetio se legendarni komentator.

Na kraju, Milojko je dodao:- Pre toga Jugović je vukao loptu, a Prosinečki, kad nije znao šta će s loptom, dodao ju je Mihajloviću, a ovaj iz očaja centrirao. E zato sam ja tada uzviknuo: „Nebo se otvorilo, stadion je eksplodirao.“ Znao sam sve te Zvezdine nesreće u prethodnim godinama. Bog je nagradio Zvezdu tim golom, plasmanom u finale - otkrio nam je Milojko Pantić.

Veliki gest

Dejo nabavio kartu Albancu



Milojko Pantić otkriva Kuriru jednu zanimljivost koju do sada niko nije objavio:

- U mestu Monopoli, gde je bila smeštena ekspedicija Crvene zvezde uoči finala u Bariju, bio je kamp s albanskim izbeglicama. Bilo je ih više od 1.000 i svi su dolazili da gledaju Zvezdine treninge. Bilo je tu dosta mladih ljudi, jurili su igrače, tražili dresove, autograme. Ekonom Stole i fudbaleri su im izlazili u susret. Jedan od njih, koji je malo znao naš jezik, odvažio se i prišao Dejanu Savićeviću zatraživši mu kartu za finale. Dejo mu je doneo ulaznicu, a on je mučenik ceo trening i sve vreme dok se nisu zatvorila vrata autobusa vikao: „Dejo, Dejo, Dejo!“

